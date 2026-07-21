ran Fußball WM 2026: Messi am Boden! Fans zerlegen lahmes Finale Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Die spanische Nationalmannschaft hat sich durch einen 1:0-Sieg in der Verlängerung gegen Argentinien den WM-Titel 2026 gesichert. Zum großen Held wurde Joker Ferran Torres.

Die neuen Weltmeister reihten sich auf, und Lionel Messi trat den schweren Gang durch das Spalier der Spanier an. Schwer geschlagen schritt der Superstar des Weltfußballs in Richtung Podium, doch diesmal wartete nur der Trostpreis auf ihn. Donald Trump hängte Messi die Silbermedaille um den Hals, dann liefen die Tränen, es wirkte wie ein Abschied von Argentiniens Nationalmannschaft. Den Goldpokal drückte der US-Präsident wenig später Spaniens Kapitän Rodri in die Hand. Der Europameister hat auch den WM-Thron erobert - und das in einem einseitigen Finale völlig verdient. Slowene Vincic pfeift WM-Finale - Deutscher Bastian Dankert als VAR im Einsatz Joker Ferran Torres hatte mit seinem Tor in der 106. Minute die Spanier gegen Titelverteidiger Argentinien zum zweiten Mal nach 2010 zum Weltmeister-Titel geschossen. "Wieder die Könige der Welt!", titelte die "Marca". Messi war abgemeldet, zunächst trug er sein Schicksal mit Fassung, dann brachen die Emotionen aus ihm heraus.

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Enzo Fernandez verliert die Nerven Die überglücklichen Spanier mit ihrem Anführer Rodri, dem Spieler des XXL-Turniers, feierten derweil ausgelassen - Trump blieb im goldenen Konfettiregen auf dem Podium stehen und landete so ebenfalls auf dem Siegerfoto. "Du bist immer nervös, wenn du gegen Messi spielst, aber wir haben immer an uns geglaubt", sagte Siegtorschütze Torres. Weltmeister-Trainer Luis de la Fuente meinte: "Wir haben alles gewonnen, was man gewinnen kann, wir sind ein Beispiel für Spaniens Fußball, für Spaniens Jugend, für das ganze Land." Argentinien hatten nach der Gelb-Roten Karte für Enzo Fernandez (90.+3) in Unterzahl gespielt, auf Augenhöhe waren sie dem Favoriten aber auch zuvor nicht begegnet. Nur zwei Schüsse in der verzweifelten Schlussoffensive verzeichneten die Statistiker, keiner davon ging aufs Tor. "Das Ende eines Traums", titelte "La Nación". Spanien (19 Abschlüsse) belohnte sich dank zwei Jokern für die Geduld - und schwebt im siebten Fußball-Himmel. Nico Williams legte per Kopf ab, Torres traf ins Glück. Argentiniens Trainer Lionel Scaloni trug die Niederlage mit Größe. "Spanien war heute überlegen", sagte er: "Es war ein enges Spiel, aber eine gerechte Niederlage." Auf der Ehrentribüne jubelte das Königspaar Felipe VI. und Letizia. In der Loge feierten die 2010er Weltmeister Andrés Iniesta, Xavi, Iker Casillas und Carlos Puyol, die ihren Titel ebenfalls 1:0 in der Verlängerung (gegen die Niederlande) gewonnen hatten, ihre erfolgreichen Erben.

Iberer als würdiger Weltmeister des Mammutturniers Für Argentinien und Messi wiederholte sich Geschichte: Wie schon Volksheld Diego Armando Maradona im WM-Finale 1990 von Rom gegen Deutschland scheiterte auch dessen legitimer Nachfolger beim Versuch, den Titel erfolgreich zu verteidigen. Auch im Kampf um den Goldenen Schuh des besten WM-Torschützen hatte Argentiniens Kapitän (acht Tore) gegenüber dem Franzosen Kylian Mbappé (10) das Nachsehen. Gut möglich, dass Messis 34. WM-Spiel am Sonntag im MetLife Stadium in East Rutherford zugleich sein letztes war. Bei der nächsten Endrunde, die 2030 unter anderem in Argentinien ausgetragen wird, ist er 43 Jahre alt. "Ganz egal, was im Finale passiert", schrieb Messi bei Instagram: "Dieses Team hat bereits Geschichte geschrieben, die wir niemals vergessen werden und die niemand auslöschen kann." In Spanien fand das Mammutturnier nach 104 Spielen einen würdigen Weltmeister. Die Mannschaft von Trainer de la Fuente spielte ein herausragendes Turnier und stellte mit nun 38 ungeschlagenen Spielen in Serie einen Rekord auf. In seinen acht Partien in Nordamerika kassierte das Team lediglich einen Gegentreffer. Als "einzigartig" würdigte Ministerpräsident Pedro Sánchez das Team. Es spiegele "jenes Spanien wider, das auf das Kollektiv setzt, um zu gewinnen und sich der Welt als das geliebte und respektierte Land zu präsentieren, das es ist."

Abhängigkeit von Messi als großes Problem Argentiniens Die 80.663 Zuschauer im Stadion, die teils absurd hohe Preise für ihre Tickets bezahlt hatten, und rund 1,5 Milliarden an den Fernsehern bekamen am Schlusstag ein Unterhaltungsprogramm geboten wie niemals zuvor. Als endlich die Stars den Rasen betraten, blieb das erhoffte Spektakel aber aus. Das Spiel lebte von der Spannung. Während Spanien wie gewohnt mit Ballbesitz und Ballsicherheit glänzte, setzte Argentinien vor allem auf Körperlichkeit. Nach vorne ging kaum etwas. Schon gar nicht bei Messi. Sein einziger Ballkontakt in der Anfangsviertelstunde? Der Anstoß. Ausgerechnet im Finale wurde die Abhängigkeit von Messi zum großen Problem der Südamerikaner. Weil der Zehner, der sein Team fast im Alleingang ins Endspiel geführt hatte, bei Spaniens Defensive um den erst 19-jährigen Pau Cubarsi bestens aufgehoben war, entwickelte die Albiceleste keine Torgefahr. Spanien kam mit Jungstar Lamine Yamal (5.), Mikel Oyarzabal (39.) und Marc Cucurella (43.) zumindest zu drei Abschlüssen.

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