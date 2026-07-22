WM 2026: Hoeneß einst über Bayern-Transferziel Rodri: "Ich kenne den Spieler gar nicht“

ran Fußball WM 2026: Dani Olmos Freundin bekommt Hate-Kommentar wegen Pokalfoto Videoclip • 01:13 Min Link kopieren Teilen

Heute kennt wohl die ganze Fußballwelt den Weltmeister-Kapitän Rodri, doch als der FC Bayern 2019 versuchte, den Mittelfeldspieler zu verpflichten, machte Uli Hoeneß eine kuriose Aussage zu dem Spanier.

Ballon d'Or Sieger, Weltmeister-Kapitän, bester Spieler der WM 2026 und der EM 2024, Champions-League-Sieger und so weiter: Die Liste von Rodrigo Hernández' Titeln und Auszeichnungen ist heute lang. FC Bayern: Michael Olise und Real Madrid - mischt sich Kylian Mbappe ein? Vor rund sieben Jahren, als Rodri noch bei Atlético Madrid unter Vertrag stand, wurde der Spanier auch regelmäßig in Verbindung mit dem FC Bayern München gebracht. Laut einem Bericht der "Sport Bild" aus 2019 soll Hasan Salihamidzic, der damalige Sportdirektor der Bayern, sogar nach Madrid geflogen sein, um sich dort mit Rodris Beratern zu treffen. Er hatte eine starke Saison bei Atlético gespielt und somit internationales Interesse geweckt.

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