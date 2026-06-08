ran Fußball WM: Müller über Karls Verletzung: „Kurzfristig eine Katastrophe“ Videoclip • 02:09 Min Link kopieren Teilen

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hofft auf eine Initialzündung von Leroy Sane im DFB-Team nach dessen Tor gegen die USA. Sicher ist er sich aber nicht – eher im Gegenteil.

Lothar Matthäus sieht auf der rechten Offensivseite die größte Baustelle der deutschen Nationalmannschaft bei der WM. Nach dem Ausfall von Lennart Karl hat dort Leroy Sane nach seinem Siegtreffer zum 2:1 im letzten WM-Test gegen die USA die besten Karten. Hier kostenlos streamen: Die Eröffnungsfeier in Mexiko am 11. Juni ab 19:30 Uhr auf Joyn "Sane ist ja diese Wundertüte", sagte Matthäus bei einem Sponsorentermin des Sammelkartenherstellers "Topps" in München: "Da denkst du immer: Wow, was der kann: Der ist schnell, er kann dribbeln, der kann Gegenspieler schwindelig spielen, der macht Tore. Und dann siehst du ihn ab und zu auf dem Platz mit den Schultern nach unten und nicht gegenwärtig auf dem Platz."

Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 13.06. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 13.06. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 13.06. 23:00 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 60 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 13.06. 23:00 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 60 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 00:00 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 00:00 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass vor dem WM-Start Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass vor dem WM-Start Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 23:50 • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 23:50 • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

Matthäus über Sane: "Er ist Botschafter Deutschlands" Daher nahm er den Profi von Galatasaray Istanbul in die Pflicht. "Bei seinem Tor war ein bisschen Glück dabei, den hat er gar nicht so richtig getroffen", meinte der Rekordnationalspieler. "Aber vielleicht tut ihm eben dieser persönliche Erfolg gut, um im Endeffekt auch zu wissen, was er für eine Verantwortung hat. Nicht nur gegenüber sich selbst, sondern eigentlich gegenüber seinem Land." Und weiter: "Er ist Botschafter Deutschlands bei dieser Weltmeisterschaft. Ich wünsche mir, dass Sane eine geile Weltmeisterschaft spielt, weil ich eben weiß, welche Stärken er hat."

DFB-Team: Matthäus sah Karl als "Newcomer der WM" Allerdings hätte auch Matthäus Karl den Vorzug gegeben, wenn sich der Bayern-Youngster nicht vor wenigen Tagen einen Muskelbündelriss zuzog und abreisen musste. "Bis zu seiner Verletzung hätte ich gesagt, Lennart Karl wird der Newcomer der WM", erklärte der 65-Jährige. WM 2026: Thomas Müller reagiert auf WM-Aus von Lennart Karl "Das ist eben die Schattenseite des Fußballs. Ich mache mir bei ihm aber keine Sorgen. Diese Verletzung ist eben für den Moment schmerzhaft, aber er ist in zwei Monaten auf jeden Fall wieder sportlich der Alte." Der deutschen Mannschaft traut Matthäus bei der am Donnerstag beginnenden Endrunde relativ viel zu. "Wir kommen ins Halbfinale gegen Spanien – und verlieren wieder", sagte der Weltmeister von 1990, der neben dem Europameister noch Frankreich als Topfavoriten nannte. Auch interessant: WM 2026: Von 1930 bis 2022 - Das sind alle bisherigen Weltmeister

- Anzeige -