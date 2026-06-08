WM 2026
WM 2026 - Leroy Sane im DFB-Team: Das sagt Lothar Matthäus
Aktualisiert:von Martin Volkmar
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Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hofft auf eine Initialzündung von Leroy Sane im DFB-Team nach dessen Tor gegen die USA. Sicher ist er sich aber nicht – eher im Gegenteil.
Lothar Matthäus sieht auf der rechten Offensivseite die größte Baustelle der deutschen Nationalmannschaft bei der WM.
Nach dem Ausfall von Lennart Karl hat dort Leroy Sane nach seinem Siegtreffer zum 2:1 im letzten WM-Test gegen die USA die besten Karten.
"Sane ist ja diese Wundertüte", sagte Matthäus bei einem Sponsorentermin des Sammelkartenherstellers "Topps" in München:
"Da denkst du immer: Wow, was der kann: Der ist schnell, er kann dribbeln, der kann Gegenspieler schwindelig spielen, der macht Tore. Und dann siehst du ihn ab und zu auf dem Platz mit den Schultern nach unten und nicht gegenwärtig auf dem Platz."
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Matthäus über Sane: "Er ist Botschafter Deutschlands"
Daher nahm er den Profi von Galatasaray Istanbul in die Pflicht. "Bei seinem Tor war ein bisschen Glück dabei, den hat er gar nicht so richtig getroffen", meinte der Rekordnationalspieler.
"Aber vielleicht tut ihm eben dieser persönliche Erfolg gut, um im Endeffekt auch zu wissen, was er für eine Verantwortung hat. Nicht nur gegenüber sich selbst, sondern eigentlich gegenüber seinem Land."
Und weiter: "Er ist Botschafter Deutschlands bei dieser Weltmeisterschaft. Ich wünsche mir, dass Sane eine geile Weltmeisterschaft spielt, weil ich eben weiß, welche Stärken er hat."
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DFB-Team: Matthäus sah Karl als "Newcomer der WM"
Allerdings hätte auch Matthäus Karl den Vorzug gegeben, wenn sich der Bayern-Youngster nicht vor wenigen Tagen einen Muskelbündelriss zuzog und abreisen musste.
"Bis zu seiner Verletzung hätte ich gesagt, Lennart Karl wird der Newcomer der WM", erklärte der 65-Jährige.
"Das ist eben die Schattenseite des Fußballs. Ich mache mir bei ihm aber keine Sorgen. Diese Verletzung ist eben für den Moment schmerzhaft, aber er ist in zwei Monaten auf jeden Fall wieder sportlich der Alte."
Der deutschen Mannschaft traut Matthäus bei der am Donnerstag beginnenden Endrunde relativ viel zu. "Wir kommen ins Halbfinale gegen Spanien – und verlieren wieder", sagte der Weltmeister von 1990, der neben dem Europameister noch Frankreich als Topfavoriten nannte.
Auch interessant: WM 2026: Von 1930 bis 2022 - Das sind alle bisherigen Weltmeister
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