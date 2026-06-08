Thomas Müller sieht durch den Ausfall von Bayern-Youngster Lennart Karl bei der Fußball-WM kein allzu großes Problem für das DFB-Team.

Fußball-Weltmeister Thomas Müller traut der deutschen Nationalmannschaft bei der WM auch ohne den verletzt abgereisten Jungstar Lennart Karl viel zu und sieht Parallelen zu 2010.

"Für Lenny ist es bitter, aber wir in Deutschland waren selten und sind aktuell nicht von einem einzigen Spieler abhängig", sagte der 36-Jährige bei einem Termin eines neuen Partners (superum) in München.

Mit dem Karl-Aus hätten sich die deutschen Erfolgsaussichten aus seiner Sicht "nicht großartig geändert", ergänzte Müller.

Er hätte den Teenager "gern gesehen" auf der Weltbühne, "man hat gespürt, er ist dran, er darf vielleicht sogar starten, er ist quirlig, er bringt was in dieses Spiel, was wir gut gebrauchen können. Aber wir haben auch sehr, sehr viele andere gute Spieler. Gerade in der Offensive sind wir so variabel und jeder bringt unterschiedliche Fähigkeiten mit."