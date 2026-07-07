Fußball WM
ARD-Moderatorin Lea Wagner: Tochter von Ex-Fußball-Star und ihre Verbindung zu Jürgen Klopp
Aktualisiert:von Julian Bachmann
:newstime
ARD-Sportmoderatorin Lea Wagner privat
Videoclip • 01:03 Min • Ab 12
Lea Wagner ist ein bekanntes Gesicht bei der WM 2026 im ARD-Sportstudio. Zudem steht die 31-Jährige in enger Bindung zu zwei absoluten Fußball-Legenden.
Dass Sport im Leben von Lea Wagner eine große Rolle spielen wird, sollte keinen wundern. Denn insbesondere Fußball begleitet sie schon mehr oder minder ihr ganzes Leben.
Lea Wagner: Ex-Fußballprofi und Trainer als Vater
David Wagner feierte Erfolge sowohl als Spieler auf dem Feld als auch als Trainer neben dem Platz. Mit dem FC Schalke 04 gewann Wagner 1997 als Spieler den UEFA-Cup.
Als Trainer feierte er 2012 mit Borussia Dortmund II den Aufstieg in die 3. Liga. 2017 gelang ihm mit Huddersfield Town der Aufstieg in die Premier League. Auch in der Königsklasse war der 54-Jährige vertreten. Mit den BSC Young Boys zog er in die Gruppenphase der UEFA Champions League 2021 ein.
Auch interessant: WM 2026: Alle Achtelfinal-Spiele im Überblick - wer ist schon im Viertelfinale und wer ist bereits raus?
In der Saison 2019/20 übernahm Wagner den FC Schalke 04 als Trainer. Eine Zeit, die von vielen Tiefpunkten geprägt war. Unter ihm spielte Schalke 04 zunächst zwar eine starke Hinrunde, konnte anschließend jedoch saisonübergreifend 18 Bundesligaspiele in Serie nicht gewinnen.
Ein neuer Negativrekord in der Geschichte des Vereins. Zum Auftakt der Saison 2020/21 wurde er schließlich nach der 1:3-Niederlage gegen Bremen freigestellt. Seit dem 1. Juli 2025 ist Wagner als Nachwuchsleiter bei RB Leipzig aktiv.
Nächste Livestreams
- Bald verfügbar
Heute, 21:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Schweiz - Kolumbien im Stream
210 MinBald verfügbar
Heute, 21:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Schweiz - Kolumbien im Stream
210 Min
Familie Wagner: Viele Umzüge in der Kindheit
Tochter eines Fußballprofis und Trainers zu sein, ist nicht immer ganz einfach. Insbesondere nicht, wenn die Karriere wie im Fall David Wagner von vielen verschiedenen Stationen geprägt ist.
1994 wurde Lea in Wiesbaden geboren. Ihre ganze Kindheit verbrachte sie dort allerdings nicht. Durch die vielen Stationen zog die Familie mehrfach um. Eine Zeit, die die Moderation prägte. Im Interview mit der "WAZ" erinnert sie sich sogar eine bestimmtes Szenario zurück.
Ich glaube, als wir in Gütersloh gewohnt haben und umziehen mussten, habe ich ihn mal gefragt, ob er nicht einfach mehr Tore schießen könne, damit wir weiter dort wohnen bleiben.
Lea verrät zudem, dass es in der Pubertät eine Zeit gab, in der sie sich nur wenig für Fußball interessiert habe. Dass dies allerdings nicht lange anhielt, ist nicht zu übersehen. Nicht nur damals, auch heute steht sie mit ihrem Vater in engem Kontakt. Das Thema wie so oft: Fußball.
WM 2026: Mehr Videos
ran Fußball
WM 2026: DFB-Zukunft? Rudi Völler spricht Klartext
Videoclip • 02:45 Min
ran Fußball
WM 2026: Norwegens Rudern geht viral - das sind die Highlights!
Videoclip • 01:15 Min
ran Fußball
WM 2026: Ronaldos letzte WM spaltet die Fans
Videoclip • 01:06 Min
ARD-Moderatorin Wagner profitiert von Papas Expertise
Inzwischen ist Lea schon lange selbst Expertin. Dennoch kann sie immer noch von den Erfahrungen ihres Vaters profitieren. Insbesondere während der Vorbereitung auf Spiele oder Interviews fragt sie ihren Vater oftmals nach Rat.
Fußball ist auch weiterhin ein großes Thema bei uns, und ich frage ihn bei meiner Vorbereitung, insbesondere wenn er mit einem Spieler schon einmal zu tun hatte.
Ist Lea Wagner verheiratet?
Das dürfte auch aktuell bei der Übertragung der WM passieren. Dort analysiert sie oft gemeinsam mit dem ehemaligen Nationalspieler Robin Gosens die WM-Spiele im Ersten.
Dem Zuschauer dürfte zudem auffallen, dass die 31-Jährige hochschwanger ist. Im Sommer erwartet sie ihr erstes Kind. Der Vater des Kindes ist ihr langjähriger Partner, den sie 2025 geheiratet hat. Ihre Beziehung hält die Sportmoderatorin aber strikt aus der Öffentlichkeit heraus.
Lea Wagners Verbindung zu Jürgen Klopp
Vater Wagner steht in engem Kontakt zu Jürgen Klopp. Beide lernten sich als Spieler bei Mainz 05 kennen und blieben seitdem eng befreundet. So eng, dass Wagner sogar Trauzeuge bei Klopps Hochzeit war.
Zudem ist Klopp Patenonkel von Lea Wagners Schwester Lynn.
Heute Abend ist Lea Wagner für das Spiel Argentinien gegen Ägypten erneut im ARD-Sportstudio im Einsatz. Hier das Spiel ab 18 Uhr im kostenlosen ARD-Livestream auf Joyn verfolgen.
Auch interessant: DFB-Team - Auch neben Jürgen Klopp? Zukunft von Rudi Völler geklärt
Mehr WM-News:
WM
Nach Torrekord: Messi überrascht Klose mit Anruf
WM
Nach Rassismus-Eklat: Paraguayische Politikerin beschuldigt Mbappé der "geschlechtsspezifischen Gewalt" und droht mit Klage
WM
WM 2026 heute live im Free-TV, Joyn-Stream & Liveticker - Wer überträgt die Achtelfinals?
WM
WM 2026: Argentinien vs. Ägypten heute live im Free-TV, im kostenlosen Joyn-Livestream und Ticker - Halbzeitstand 0:1
WM
Völler nimmt Rio-Weltmeister für Neuanfang in die Pflicht
WM
Claudia Neumann kommentiert Argentinien vs. Ägypten - Wer ist die ZDF-Kommentatorin?
ran Fußball
WM 2026: "Das ist unfassbar" - Norweger begeistern Jürgen Klopp
Videoclip • 03:57 Min
ran Fußball
WM 2026: Gemeinsam ins Viertelfinale! Haalands Norweger feiern mit Fans
Videoclip • 50 Sek
ran Fußball
WM 2026: Aus gegen Norwegen - Neymar weint bittere Tränen
Videoclip • 40 Sek
ran Fußball
WM 2026: "Stellt alles infrage!" Klopp schießt im Balogun-Skandal gegen FIFA
Videoclip • 03:54 Min
ran Fußball
WM 2026: Harry Kane nach Sieg ohne Stimme: "Es war ein verrücktes Spiel!"
Videoclip • 01:32 Min
ran Fußball
WM 2026: Haaland lässt Fans im Netz komplett eskalieren
Videoclip • 01:21 Min
ran Fußball
WM 2026: Jürgen Klopp gibt Update zur Bundestrainerfrage
Videoclip • 01:06 Min
ran Fußball
WM 2026: "Nur noch Mafia" - Fans entsetzt nach Balogun-Entscheidung
Videoclip • 01:41 Min
ran Fußball
WM 2026: Deschamps trotz intensiver Partie zufrieden mit dem Weiterkommen
Videoclip • 02:19 Min
ran Fußball
Kylian Mbappe nach der Partie gegen Paraguay: "Sie wollten nur kämpfen"
Videoclip • 01:19 Min