Fußball-WM
WM 2026 live: Wer überträgt welches Spiel? TV- & Stream - Übersicht zur K.o.-Phase
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
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Videoclip • 02:23 Min
Bei der Fußball-WM beginnt die heiße Phase. Nun ist klar, welche Spiele der K.o.-Runde exklusiv bei Magenta laufen und welche auch frei empfangbar gezeigt werden.
Sechs der 16 Spiele in der ersten K.o.-Runde der Fußball-WM sind exklusiv bei "MagentaTV" zu sehen. Dies betrifft auch das Sechzehntelfinale des Titelanwärters Frankreich gegen Schweden am Dienstag.
Zudem überträgt einzig MagentaTV die Spiele Niederlande gegen Marokko, Mexiko gegen Ecuador, USA gegen Bosnien und Herzegowina, Portugal gegen Kroatien sowie Argentinien gegen Kap Verde.
Auch die übrigen zehn Spiele werden beim Streaminganbieter der Telekom gezeigt, überdies übertragen "ARD" und "ZDF" im Wechsel live. Die Übertragungen des Sechzehntelfinales im Überblick:
Die nächsten WM-Spiele live auf Joyn:
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Heute, 21:00 Uhr • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
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Heute, 22:30 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Deutschland - Paraguay im Stream
120 MinBald verfügbar
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WM 2026 live: Deutschland - Paraguay im Stream
120 Min
Sonntag, 28. Juni 2026:
Montag, 29. Juni 2026:
Brasilien - Japan (19.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)
Deutschland - Paraguay (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV)
Dienstag, 30. Juni 2026:
Niederlande - Marokko (03.00 Uhr/MagentaTV)
Elfenbeinküste - Norwegen (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV)
Frankreich - Schweden (23.00 Uhr/MagentaTV)
Mittwoch, 1. Juli 2026:
Mexiko - Ecuador (03.00 Uhr/MagentaTV)
England - DR Kongo (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV)
Belgien - Senegal (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV)
Donnerstag, 2. Juli 2026:
USA - Bosnien-Herzegowina (02.00 Uhr/MagentaTV)
Spanien - Österreich (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV)
Freitag, 3. Juli 2026:
Portugal - Kroatien (01.00 Uhr/MagentaTV)
Schweiz - Algerien (05.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)
Australien - Ägypten (20.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)
Samstag, 4. Juli 2026:
Argentinien - Kap Verde (00.00 Uhr/MagentaTV)
Kolumbien - Ghana (03.30 Uhr/ZDF und MagentaTV)
*alle Zeitangaben MESZ
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