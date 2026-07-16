WM 2026: Menschenrechtler ernüchtert: "WM für ein paar Glückliche"

Um die XXL-WM in Kanada, Mexiko und den USA gab es bereits vor Beginn zahlreiche Kontroversen und Diskussionen. Und auch während des Turniers kam es zu weiteren Skandalen.

Kurz vor dem Ende der Fußball-WM haben Menschenrechtsorganisationen dem Weltverband FIFA ein äußerst schlechtes Zeugnis ausgestellt.

"Diese Weltmeisterschaft fand vor dem Hintergrund des repressiven Vorgehens der US-Regierung gegen Einwanderer statt", sagte Minky Worden von Human Rights Watch am Donnerstag in New York. Die FIFA habe es versäumt, gegenüber der US-Regierung von Donald Trump ihre eigenen Menschenrechtsstandards einzuhalten.

Von der vermeintlich "inklusivsten WM der Geschichte" könne daher keine Rede sein. "Die FIFA hatte versprochen, dass sich jeder sicher fühlen kann. Die Wahrheit ist eine andere. ICE etwa hat die Zahl der Verhaftungen verdoppelt", sagte Daniel Noroña von Amnesty International USA bei einer Medienrunde. Die "demokratische Kraft" des Fußballs habe die FIFA zu keiner Zeit genutzt.

Die französische Nationalmannschaft sei sogar in einem Flugzeug zum WM-Halbfinale gereist, das einen Tag zuvor zur Abschiebung von Menschen nach Nicaragua genutzt worden sei. "Die Grausamkeit geht weiter - und sie hört nicht auf", sagte Noroña.