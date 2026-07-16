Fußball
Bundesliga: Eintracht Frankfurt lässt WM-Teilnehmer Amenda nach Coventry ziehen
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball Bundesliga
Bundesliga-Stars setzen auf besondere Vorbereitung
Videoclip • 01:12 Min
WM-Teilnehmer Aurèle Amenda (22) wechselt von Eintracht Frankfurt zum englischen Premier-League-Aufsteiger Coventry City.
Der Verteidiger kam seit 2024/25 auf 42 Pflichtspiele für die Hessen, mit der Schweiz hatte er zuletzt das WM-Viertelfinale erreicht. Coventry zahlt laut englischen Medienberichten rund 18 Millionen Euro, hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen.
"Wir bedanken uns bei Aurèle für seinen Einsatz im Trikot von Eintracht Frankfurt. Er hat sich jederzeit professionell verhalten und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt", sagte Sportvorstand Markus Krösche. Amenda erhält bei Coventry nach Auskunft des Klubs einen "langfristigen" Vertrag.
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