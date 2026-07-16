ran Fußball Bundesliga Bundesliga-Fans zerreißen neue Trikots: "Wie die Müllabfuhr!" Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund.

Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB. Einen Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 16. Juli, 19:38 Uhr: Finale Entscheidung um Schlotterbeck gefallen +++ Nico Schlotterbecks Zukunft in Dortmund ist wohl final geklärt. Die Gerüchte, dass der Innenverteidiger im Sommer die Westfalen verlassen könnte, hielten sich lange. Selbst im neuen Arbeitspapier des 26-Jährigen, welches er am Ende der letzten Saison unterschrieb, gab es noch eine Ausstiegsklausel für diesen Sommer. Nun berichtet allerdings die "Bild", dass diese Ausstiegsklausel nur bis zum 15. Juli gültig gewesen sei. Damit wäre ein Verbleib Schlotterbecks in Dortmund nun sicher. Hätte Schlotterbeck den Verein wechseln wollen, hätte das den neuen Arbeitgeber rund 50 bis 60 Millionen Euro kosten sollen. Zwischenzeitlich hatte es einige Gerüchte gegeben, dass Real Madrid interessiert sei, doch die "Königlichen" scheinen nach Schlotterbecks WM-Verletzung endgültig ausgestiegen zu sein.

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+++ 15. Juli, 18:51 Uhr: Wechselt WM-Teilnehmer Ibrahim Mbaye zum BVB? +++ Laut dem Transfermarkt-Experten Fabrizio Romano soll Borussia Dortmund Kontakt zum senegalesischen Flügelspieler Ibrahim Mbaye aufgenommen haben. Der 18-Jährige gehört zum Kader von Champions-League-Sieger Paris St. Germain, kam in der Vorsaison auch schon zu recht regelmäßigen Einsätzen. In Paris hat Mbaye noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028, weshalb über ein mögliches Leihgeschäft spekuliert wird. Allerdings soll Dortmund nicht der einzige Interessent sein, auch Aston Villa habe den Jungstar ins Auge gefasst.

+++ 14. Juli, 19:06 Uhr: BVB-Geschäftsführer Ricken gibt Schlotterbeck-Update +++ In Sachen Comeback von BVB-Abwehrchef Nico Schlotterbeck tritt Sport-Geschäftsführer Lars Ricken auf die Bremse. "Das wird noch ein paar Wochen dauern. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ob das dann vor oder nach der ersten Länderspielpause wieder ist, werden wir schauen, wie der Heilungsverlauf ist", sagte Ricken beim Trainingsauftakt der Borussia. Die erste Länderspielpause ist zwischen dem 4. und 5. Spieltag terminiert, also vom 21. September bis 8. Oktober. Schlotterbeck verletzte sich bei der WM zuletzt schwer am Sprunggelenk.

+++ 13. Juli, 7.36 Uhr: Barca-Boss bestätigt Adeyemi-Wechsel +++ Klubpräsident Joan Laporta vom spanischen Meister FC Barcelona hat die bevorstehende Verpflichtung von Karim Adeyemi von Borussia Dortmund bestätigt. "Wir freuen uns sehr über Adeyemi. Wir haben ihn schon länger im Blick. Er ist gefährlich und schnell, und Deco hat die Verpflichtung hervorragend abgewickelt. Die Nachricht kam genau zum richtigen Zeitpunkt", sagte Laporta am Rande der Fußball-WM in Dallas gegenüber spanischen Medien. Zuvor hatte bereits der BVB seinen Flügelspieler für "Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt." Adeyemis Wechsel zur Blaugrana um den ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick bahnt sich seit Tagen an. Laut Medienberichten verständigten sich Dortmund und Barcelona auf eine Sockelablöse von 22 Millionen Euro. Neun Millionen Euro könne Dortmund durch Bonuszahlungen einstreichen, hinzu komme eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 35 Prozent. Beim BVB wäre Adeyemis Vertrag noch bis 2027 gelaufen, in Katalonien erhält er nun einen Fünfjahresvertrag. Seinen wohl neuen Trainer kennt Adeyemi bestens: Flick berief ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft. Für die DFB-Auswahl absolvierte Adeyemi bislang elf Länderspiele, den Sprung auf den WM-Zug verpasste er diesen Sommer.

+++ 12. Juli, 13:22 Uhr: Adeyemi und Wätjen für Gespräche freigestellt +++ Um seinen Wechsel zum FC Barcelona abzuschließen, ist Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi als einer von zwei Profis zum Saisonauftakt bei Borussia Dortmund entschuldigt. "Karim Adeyemi und Kjell Wätjen fehlen heute bei der Leistungsdiagnostik. Beide Spieler sind für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt", teilte der BVB am Sonntag mit. Adeyemis Wechsel bahnt sich seit Tagen an, Wätjen zieht es nach Dänemark zum FC Midtjylland mit dem Dortmunder Ex-Coach Mike Tullberg. Bei Adeyemi (24) war es laut Medienberichten bereits zu einer Einigung zwischen dem Spieler sowie beiden Vereinen gekommen. Demnach verständigten sich Dortmund und Barcelona auf eine Sockelablöse von 22 Millionen Euro. Neun Millionen Euro könne Dortmund durch Bonuszahlungen einstreichen, hinzu komme eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 35 Prozent. Beim BVB wäre Adeyemis Vertrag noch bis 2027 gelaufen, in Katalonien erhält er nun einen Fünfjahresvertrag. 2022 war er von Red Bull Salzburg nach Dortmund gewechselt und absolvierte für den BVB seither 146 Pflichtspiele (36 Tore). In der Endphase der abgelaufenen Saison kam er kaum noch von Beginn an zum Einsatz, zwischenzeitlich plagten ihn muskuläre Probleme. Seinen wohl neuen Trainer Hansi Flick kennt Adeyemi bestens: Dieser berief ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft. Für die DFB-Auswahl absolvierte Adeyemi bislang elf Länderspiele, den Sprung auf den WM-Zug verpasste er diesen Sommer. Wätjen (20) war 2015 im Alter von elf Jahren in die Jugendabteilung des BVB gewechselt. Der Durchbruch bei den Profis gelang ihm nicht, in der vergangenen Saison spielte er leihweise beim Zweitligisten VfL Bochum.

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+++ 10. Juli, 18:15 Uhr: Dortmund einigt sich wohl mit Barca auf Adeyemi-Ablösesumme +++ Der Abgang von Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund nimmt nun wohl immer konkretere Formen an. Laut Fabrizio Romano soll sich der Bundesligist mit dem FC Barcelona über die Wechselformalitäten rund um den Flügelflitzer geeinigt haben. Demnach erhält Dortmund für den 24-Jährigen eine Ablösesumme von 22 Millionen Euro. Zudem können noch bis zu sieben Millionen Euro an Bonuszahlungen obendrauf kommen. In Dortmund läuft der Vertrag Adeyemis im Sommer 2027 aus, der BVB zahlte vor vier Jahren noch kolportierte 30 Millionen Euro Ablöse an Red Bull Salzburg. Nun soll Adeyemi in Barcelona einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen.

+++ 10. Juli, 10:05 Uhr: Konkrete Schritte? El Mala zum BVB wird heißer +++ In seiner ersten Bundesligasaison beim 1. FC Köln brachte es Said El Mala auf 13 Tore und fünf Vorlagen. Wenig überraschend hat der Senkrechtstarter damit das Interesse größerer Klub geweckt. Wie lange bleibt der 19-Jährige also noch in Köln? Laut "Sky" soll Borussia Dortmund bereits erste Schritte für einen möglichen Transfer unternommen haben. Dem Bericht zufolge sollen sowohl El Mala als auch seine Mutter, die als seine Beraterin fungiert, einen Wechsel zum BVB "befürworten". Auch die Kölner würden einem Abschied wohl unter bestimmten Voraussetzungen zustimmen. Auch die entsprechenden Details sollen sie den Schwarz-Gelben bereits mitgeteilt haben. Inhaltlich geht es neben dem Gehalt wohl um eine mögliches Handgeld und die "komplette Ablösestruktur". Aber: Ein Durchbruch soll noch in weiter Ferne sein, was wohl vor allem an der Ablöseforderung der Kölner liegt. Demnach sollen inklusive Bonuszahlungen rund 50 Millionen Euro fällig werden, was beim BVB "für Zurückhaltung" sorgen soll.

+++ 5. Juli, 18:21 Uhr: Doch kein Karriereende - Ex-BVB-Star Süle kickt in der Kreisliga weiter +++ Von der Champions League in die Niederungen des Amateurfußballs: Der frühere Nationalspieler Niklas Süle setzt seine Karriere beim SV Tiefenbach in der Kreisliga Sinsheim in Baden-Württemberg fort - um noch einmal Spaß mit seinen Kumpels zu haben. "Ich freue mich sehr, den Fußball endlich wieder aus einem ganz anderen Blickwinkel zu erleben – dort, wo es einzig und allein um den Sport an sich geht und nicht um ein Geschäft oder ums Geld. Hinzu kommt, dass beim SV Tiefenbach zwei meiner besten Freunde spielen, von denen einer sogar hier als Trainer tätig ist", sagte der 30-Jährige bei Sky. Für ihn sei es nach 13 Jahren Profifußball "ein absolutes Geschenk", ergänzte der 49-malige Nationalspieler, "mit meinen Kumpels auf dem Platz stehen zu dürfen und die Freude an diesem wundervollen Sport noch einmal in vollen Zügen genießen zu können". Süle hatte vor einigen Wochen seine Profikarriere bei Borussia Dortmund beendet. In Tiefenbach muss er sich farblich zumindest nicht umgewöhnen: Die Vereinsfarben sind auch beim Kreisligisten Schwarz und Gelb. Zudem dürfte Süle auch in puncto Ernährung keine Probleme bekommen. Das Gewicht des wuchtigen Verteidigers war immer wieder Thema gewesen. Süle hatte am Ende seiner BVB-Zeit verletzungsbedingt gefehlt. Im April hatte er sich am Knie verletzt und auch deshalb aufgehört. Er bestritt unter anderem für Dortmund und den FC Bayern 299 Bundesligaspiele. Mit den Münchnern hatte Süle 2020 die Champions League durch einen Finalsieg gegen Paris Saint-Germain gewonnen, mit Dortmund hatte er gegen Real Madrid 2024 noch einmal im Finale der Königsklasse gestanden - jetzt geht es gegen Weiler oder Epfenbach.

+++ 4. Juli, 09:41 Uhr: Sommer-Neuzugang darf noch nicht mittrainieren +++ Bereits seit Monaten steht der Wechsel von Kaua Prates zu Borussia Dortmund fest. Der 17-jährige Linksverteidiger kommt von Cruzeiro aus Brasilien. Allerdings: Weil er Nicht-EU-Ausländer und noch minderjährig ist, darf er aktuell nicht an Pflichtspielen teilnehmen. Da er am 12. August seine Volljährigkeit feiert, wäre das zwar eigentlich kein Problem, doch auch der Trainingsbetrieb ist dem Brasilianer nicht gestattet. Laut "Bild" bemüht sich der BVB nun um eine Gastspielergenehmigung von Cruzeiro. Damit könnte der aktuell verletzte Außenverteidiger immerhin mittrainieren. Das erste Pflichtspiel der Dortmunder steigt am 22. August, der FC Bayern München wartet im Franz-Beckenbauer-Supercup (live in Sat.1 und auf Joyn).

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