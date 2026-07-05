WM 2026: Mexiko vs. England heute Nacht live im TV, Livestream und Liveticker

ran Fußball WM 2026: So heftig reagiert das Netz auf Nagelsmann Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Ein absolute Highlight-Duell im Achtelfinale der FIFA WM 2026 steht fest: Mitausrichter Mexiko trifft im geschichtsträchtigen Aztekenstadion auf England. Hier erfährst du alles zu Anstoßzeit, Übertragung im TV und Stream sowie der Ausgangslage.

Um welche Uhrzeit ist heute der Anpfiff bei Mexiko vs. England? Anstoß : Montag, 06.07.2026, 02:00 Uhr (deutsche Zeit)

Ortszeit : 18:00 Uhr

Spielort : Estadio Azteca, Mexiko Stadt (Mexiko)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Achtelfinale

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Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Mexiko vs. England heute Nacht Das Achtelfinal-Kracher am Sonntagabend wird nicht im Free-TV übertragen. Das Achtelfinale zwischen Mexiko und England ist exklusiv nur bei MagentaTV zu sehen.

WM 2026: Mexiko vs. England heute Nacht - Liveticker Verfolge das packende WM-Achtelfinale zwischen Mexiko und England in unserem kostenlosen ran-Liveticker! Wir versorgen dich in Echtzeit mit allen Highlights, Toren und taktischen Entwicklungen direkt aus dem Estadio Azteca.

Bisheriger Turnierverlauf bei der WM 2026: Mexiko vs. England Mexiko

Mexiko marschierte makellos durch die Vorrunde. Mit drei Siegen aus drei Spielen (3-0-0), einem Torverhältnis von 6:0 und der perfekten Ausbeute von 9 Punkten sicherten sie sich souverän den Gruppensieg vor Südafrika, Südkorea und Tschechien.

Im ersten K.-o.-Spiel trafen die Mexikaner im heimischen Aztekenstadion auf Ecuador. Mit einem souveränen 2:0-Erfolg durch die frühen Tore von Julián Quiñones (22.) und Raúl Jiménez (31.) untermauerten sie ihre starke Form und blieben im gesamten Turnierverlauf weiterhin ohne ein einziges Gegentor.

England

England holte sich den Gruppensieg mit 7 Punkten (2-1-0) und einem Torverhältnis von 6:2. Nach einem wilden 4:2-Auftakt gegen Kroatien folgte ein mageres 0:0-Unentschieden gegen Ghana, ehe das Weiterkommen durch ein kontrolliertes 2:0 gegen Panama perfekt gemacht wurde.

Gegen die DR Kongo stand das Team in Atlanta bereits kurz vor dem sensationellen K.o. Mit einem späten Doppelpack (75. und 86. Minute) drehte Harry Kane das Spiel im Alleingang zum dramatischen 2:1-Sieg.

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Mexiko vs. England: Wer ist Favorit? Die Mexikaner surfen bei dieser Heim-WM auf einer Euphoriewelle. In der Gruppenphase und der ersten K.-o.-Runde (unter anderem mit einem souveränen 2:0 gegen Ecuador) blieb "El Tri" auf heimischem Boden komplett ohne Gegentor. Historisch gesehen erreichte Mexiko immer das Viertelfinale, wenn sie die WM selbst ausrichteten (1970 und 1986). Ob das auch bei der WM 2026 klappt?

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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