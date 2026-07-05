WM 2026: Schweiz vs. Kolumbien - das Achtelfinale live im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker

ran Fußball WM 2026: Klopp nicht allein? Kemme überrascht mit DFB-Vorschlag Videoclip • 03:25 Min Link kopieren Teilen

Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 trifft die Schweiz in Vancouver auf Kolumbien. Anstoßzeit, Team-News, Übertragung und historische Fakten im Überblick.

Das Turnier in Nordamerika biegt auf die Zielgerade ein. WM 2026: Schweiz vs. Kolumbien am 07. Juli ab 22:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream In der Runde der letzten 16 kommt es im BC Place Stadium zum Duell zwischen der Schweiz und Kolumbien. Wer sichert sich den Einzug ins Viertelfinale? ran präsentiert alle Infos rund um die Partie.

Um welche Uhrzeit ist der Anpfiff bei Schweiz gegen Kolumbien? Anstoß : Dienstag, 7. Juli 2026, 22:00 Uhr (deutsche Zeit)

Ortszeit : 13:00 Uhr

Spielort : BC Place Stadium, Vancouver (Kanada)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Achtelfinale (Round of 16)

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Kommende Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Montag, 06.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Portugal - Spanien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 06.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Portugal - Spanien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Dienstag, 07.07. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Kolumbien im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 07.07. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Kolumbien im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Schweiz gegen Kolumbien? In Deutschland wird die Partie am Dienstagabend live im Free-TV in der ARD ausgestrahlt. Zudem kann man das Spiel Schweiz gegen Kolumbien auch im kostenlosen Joyn-Livestream oder in der ARD-Mediathek anschauen. Wer das Spiel auf mobilen Endgeräten oder via Smart-TV verfolgen möchte, findet zudem bei MagentaTV die gewohnte Live-Übertragung des gesamten Turniers.

WM 2026: Schweiz und Kolumbien - Liveticker Du kannst das Spiel nicht live sehen? Verfolge das K.o.-Runden-Spiel zwischen der Schweiz und Kolumbien in unserem kostenlosen ran-Liveticker. Wir versorgen dich in Echtzeit mit allen Highlights, Toren und taktischen Entwicklungen aus dem BC Place Stadium in Vancouver. Bleib mit unserem Ticker hautnah dabei und erfahre sofort, welche der beiden Mannschaften ins Viertelfinale einzieht!

Bisheriger Turnierverlauf bei der WM 2026: Schweiz und Kolumbien Schweiz: Die "Nati" marschierte ungeschlagen durch die Gruppe B. Auf ein Unentschieden gegen Katar folgten Siege über Bosnien-Herzegowina und Co-Gastgeber Kanada. Im Sechzehntelfinale gewann die Schweiz souverän mit 2:0 gegen Algerien und buchte das Ticket für die nächste Runde.

Kolumbien: Den Südamerikanern reichte nach zwei Siegen gegen Usbekistan und die DR Kongo ein Unentschieden gegen Portugal für den Gruppensieg in Gruppe K. Im Sechzehntelfinale gewann Kolumbien trotz großen Chancenwuchers mit 1:0 gegen Ghana.

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Frühere Duelle zwischen der Schweiz und Kolumbien Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Nationen ist fast 20 Jahre her. 2007 trat die Schweiz bei einem Testspiel gegen Kolumbien an, welches die Südamerikaner mit 3:1 für sich entschieden. Das bisher einzige Mal, dass sich die beiden Mannschaften in einem Turnier gegenüberstanden, war bei der WM 1994. Damals waren die Nationen gemeinsam in Gruppe A und spielten im letzten Gruppenspiel gegeneinander. Dabei gewann Kolumbien mit 2:0.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.o.-Runde

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