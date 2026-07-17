WM 2026 - Nach bitterem Halbfinal-Aus: Real-Star Jude Bellingham schlägt Argentinier Valentin Barco

:newstime Argentinien ist im WM-Finale Videoclip • 59 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Nach der bitteren Niederlage der Engländer im Halbfinale gegen Argentinien lässt sich Superstar Jude Bellingham zu einer Tätlichkeit hinreißen. Sein Opfer revanchiert sich.

Englands Mittelfeldstar Jude Bellingham hat nach dem Halbfinal-Aus bei der WM kurzzeitig die Beherrschung verloren und mit einer Unsportlichkeit für Aufsehen gesorgt. Bellingham schlug dem argentinischen Ersatzspieler Valentín Barco mit der rechten Hand leicht auf den Hinterkopf, als dieser gerade auf dem Rasen von Atlanta den Finaleinzug mit seinen Teamkollegen feierte. Ein Video der Szene verbreitete sich in den Sozialen Netzwerken. Barco revanchierte sich mit einem Schubser, wenig später wurden die beiden Profis von Mitspielern getrennt.

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