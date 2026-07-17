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WM 2026: Lionel Messis linker Fuß soll für 750 Millionen Euro versichert sein

Veröffentlicht:

von ran.de

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Videoclip • 01:05 Min

Laut mehreren Berichten soll der linke Fuß von Lionel Messi versichert sein - und das für eine unglaubliche Summe.

750 Millionen Euro - für einen Fuß?

Für so viel Geld soll der linke Fuß von Lionel Messi versichert sein. Das berichtet unter anderem das US-amerikanisches Medienunternehmen "Athlon Sports" und beruft sich dabei auf mehrere Medienberichte.

Die Summe würde demnach die wertvollste Versicherungsvorkehrung darstellen, die jemals in der Sportgeschichte für ein Körperteil abgeschlossen wurde.

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Weiter heißt es, dass die Versicherung den enormen kommerziellen und sportlichen Wert widerspiegelt, den Messi im Laufe der Jahre geschaffen hat. Mit seinem linken Fuß hat er den Großteil seiner Karrieretore erzielt, unvergessliche Freistöße verwandelt und zahlreiche Vorlagen für Barcelona, Paris St. Germain, Inter Miami und Argentinien geliefert, um wichtige Titel zu gewinnen.

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Ob dieser Fuß am Sonntag eine weitere dieser Geschichten schreiben wird, bleibt abzuwarten. Dann trifft Messi mit Argentinien auf den amtierenden Europameister Spanien (Ab 21:00 Uhr im Liveticker und kostenlosen Joyn-Livestream).

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