WM2026: Kanes erste Worte nach dem bitteren Aus

Laut mehreren Berichten soll der linke Fuß von Lionel Messi versichert sein - und das für eine unglaubliche Summe.

750 Millionen Euro - für einen Fuß?

Für so viel Geld soll der linke Fuß von Lionel Messi versichert sein. Das berichtet unter anderem das US-amerikanisches Medienunternehmen "Athlon Sports" und beruft sich dabei auf mehrere Medienberichte.

Die Summe würde demnach die wertvollste Versicherungsvorkehrung darstellen, die jemals in der Sportgeschichte für ein Körperteil abgeschlossen wurde.