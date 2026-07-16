ran Fußball WM 2026: So wild feiert Lamine Yamals Freundin Spaniens Finaleinzug Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Die paraguayische Senatorin Celeste Amarilla legt nach ihren rassistischen Äußerungen gegen Kylian Mbappe nach. Dieses Mal freut sich die Politikerin über das WM-Aus der Franzosen.

Senatorin Celeste Amarilla aus Paraguay hat nach ihren rassistischen Beleidigungen gegen Frankreich-Star Kylian Mbappe erneut für Aufsehen gesorgt. Sie zeigte offen ihre Schadenfreude nach dem nunmehrigen WM-Aus der Franzosen im Halbfinale gegen Spanien (1:2). Ausschreitungen in 183 französischen Städten nach dem WM-Aus "Wie viele andere freue ich mich für Spanien, das Mutterland. Deshalb die Farben als Hommage. (...) Mbappe hat nun sein Karma abbekommen. Das paraguayische Karma, nicht nur meines", sagte sie der Zeitung "Hoy".

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"Kolonisierter Kameruner": Senatorin beleidigte Mbappe rassistisch Schon zuvor machte sich Amarilla in den sozialen Medien mit schadenfreudigen Memes lustig über das WM-Aus der Franzosen, die im Verlauf des Turniers im Achtelfinale Paraguay bezwungen hatten. Direkt nach der Niederlage im Achtelfinale gegen Frankreich hatte Amarilla für einen Skandal gesorgt. Sie bezeichnete Stürmerstar Kylian Mbappe als "kolonisierten Kameruner", der den harten Franzosen spiele und "voller Minderwertigkeitskomplexe, neureich, arrogant und hässlich" sei. Anlass für diese skandalöse Aussage war, dass Mbappe nach dem Achtelfinale dem paraguayischen Torhüter Orlando Gill den Handschlag verweigerte.