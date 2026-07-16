WM 2026: Halbzeitshow beim Finale - Dauert die Pause wegen Shakira, Justin Bieber & Co. länger?

ran Fußball Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026 Videoclip • 06:21 Min Link kopieren Teilen

Historisches Novum bei der Weltmeisterschaft 2026: Zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers wird das WM-Finale von einer groß angelegten Halbzeitshow begleitet. Was Fans beim Endspiel am 19. Juli im New-York-New-Jersey-Stadion erwartet, erfährst du bei ran.de.

Wird es beim WM-Finale eine Halbzeitshow geben? Ja, die FIFA hat für das Endspiel der WM 2026 offiziell eine Halbzeitshow bestätigt. Damit bricht der Weltverband mit einer langjährigen Tradition. WM 2026: Die Halbzeitshow im Finale am 19. Juni ab ca. 21:45 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream Anders als bei großen US-Sportevents wie dem Super Bowl gab es bei Fußball-Weltmeisterschaften bisher keine künstlerische Unterhaltung während der Pause.

Halbzeitshow zum WM-Finale 2026: Justin Bieber verstärkt Shakira und Co. Das Line-up für die Premiere besteht aus Madonna, Shakira und BTS - gut eine Woche vor dem Event wurde auch noch Superstar Justin Bieber als Co-Headliner bestätigt. Zudem sollen Figuren aus der Sesamstraße sowie die Muppets Teil des Programms sein. Die Show ist organisatorisch mit dem "FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds" verknüpft.

- Anzeige -

- Anzeige -

Kommende WM-Livestreams Bald verfügbar Samstag, 18.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 19.07. 19:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 19.07. 19:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Link kopieren Teilen

Wie lange geht die Halbzeitshow im WM-Finale? Die Dauer ist ein zentraler Kritikpunkt, da die reguläre Pause bei Fußballspielen auf 15 Minuten begrenzt ist. Obwohl die Veranstalter betonen, dass der sportliche Ablauf nicht beeinträchtigt werden soll, bleibt offen, wie Aufbau, Performance und Abbau innerhalb des engen Zeitfensters bewältigt werden. Mehreren Medienberichten zufolge könnte die Show sogar 20 oder 30 Minuten dauern. Ähnlich lang gehen auch die beliebten Halftime-Shows beim Super Bowl. Die "BBC" schreibt etwa, eine Option könnte so aussehen, dass die elf Minuten dauernde Halftime-Show nach der regulären 15-Minuten-Pause steigt. Während "The Times" von rund 30 Minuten Halbzeit titelt, will "The Athletic" erfahren haben, dass eine Pause von rund 20 Minuten anvisiert wird. Mehr zum Thema: WM 2026: Halbzeit-Show im Finale soll Überlänge haben - Klub-WM als Vorbild

Wer produziert die Halbzeitshow bei der WM 2026? Die Verantwortung für das Konzept und die technische Umsetzung liegt bei Global Citizen in Zusammenarbeit mit Live Nation und Done + Dusted. Die künstlerische Leitung übernimmt Chris Martin (Frontmann von Coldplay). Martin ist in diesem Bereich bereits erfahren: Er inszenierte bereits die Halbzeitshow der Klub-WM.

Der Austragungsort: New-York-New-Jersey-Stadion Das New-York-New-Jersey-Stadion (MetLife Stadium) in East Rutherford ist die würdige Bühne für das Finale und die Halbzeitshow. Mit einer Kapazität von 82.500 Plätzen bietet das Stadion eine beeindruckende Kulisse, die bereits bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 ihre WM-Tauglichkeit unter Beweis gestellt hat.

- Anzeige -

- Anzeige -