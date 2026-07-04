Fußball
WM 2026: Nächster Einsatz für Felix Zwayer steht fest
Aktualisiert:von SID
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Fans feiern Kap Verde bei der Fußball-WM
Videoclip • 01:43 Min • Ab 12
Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer ist bei der WM 2026 im Achtelfinal-Duell zwischen Spanien und Portugal im Einsatz.
Im WM-Achtelfinale kommt Bundesliga-Schiedsrichter Felix Zwayer wieder zum Einsatz.
Für das Nachbarduell des Europameisters Spanien gegen Portugal mit Altstar Cristiano Ronaldo am Montag (21.00 Uhr im kostenlosen Joyn-Livestream) in Dallas ist der 45-Jährige vom Weltverband FIFA als Vierter Offizieller eingeteilt worden.
Zweimal stand Zwayer bisher als Chef auf dem Platz: beim 2:0 des Co-Gastgebers USA gegen Australien, als er in der Nachspielzeit an der Wade behandelt werden musste, und beim 3:1 der DR Kongo gegen Usbekistan jeweils in der Vorrunde.
Geleitet wird das Achtelfinalspiel vom Engländer Anthony Taylor und dessen Landsleuten Gary Beswick und Adam Nunn als Assistenten.
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