ran Fußball WM 2026 - Jürgen Klopp bestätigt DFB-Gespräche: "Ich bin bereit" Videoclip • 05:10 Min Link kopieren Teilen

Die schwedische Fußball-Ikone Zlatan Ibrahimovic hat sich sehr kritisch über das Festhalten von Portugals Nationaltrainer Roberto Martinez an Cristiano Ronaldo geäußert.

Zlatan on fire! Die schwedische Fußball-Ikone Zlatan Ibrahimovic hat sich in seiner Rolle als Experte für "Fox Sports" sehr kritisch über Portugals Superstar Cristiano Ronaldo geäußert. Für den ehemaligen Weltklasse-Torjäger Ibrahimovic ist klar, dass Portugal bei der WM nicht den Titel holen wird - unter anderem, weil CR7 mit 41 Jahren immer noch Stammspieler ist. WM 2026 - Mit Cucurella! Die Top-Elf des Sechzehntelfinals "Portugal-Fans dürften das erwartet haben. Man kann im Jahr 2026 nicht glauben, dass man etwas gewinnt, wenn ein 41 Jahre alter Cristiano Ronaldo der Sturmführer ist", begründete "Ibra". Das gelte "ganz besonders nicht", wenn man einen Torjäger wie Goncalo Ramos auf der Bank habe, ergänzte Ibrahimovic.

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