WM 2026 - Großer Pomp: USA verwandeln Spiel zur Feier für sich selbst

Die USA feiern ihren 250. Geburtstag – und das auch bei den WM-Spielen zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli. Mit viel Pomp und virtuellem Feuerwerk.

So schmetterte Maia Rodriguez von der US Navy die Nationalhymne der USA, das "Star Spangled Banner" im WM-Stadion in Houston, noch bevor die Spieler auf dem Platz waren.

Im Mittelkreis prangte dazu ein riesiges 250-Jahre-Banner in den US-Nationalfarben Rot, Weiß und Blau.

Damit nicht genug: Im Anschluss explodierte auf den Videoleinwänden ein virtuelles Feuerwerk und aus den Lautsprechern dröhnte "Livin‘ In America" von James Brown.

Mindestens genauso pompös dürften die Feierlichkeiten beim zweiten Spiel des Tages zwischen Frankreich und Paraguay werden (23 Uhr im Liveticker).

Schließlich findet die Begegnung in Philadelphia statt – dem Ort, an dem am 4. Juli 1776 Delegierte der 13 nordamerikanischen Kolonien ihre Unabhängigkeit von Großbritannien erklärten.