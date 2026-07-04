FC Bayern München: Sorgen um Marokko-Star Ismael Saibari

Ismael Saibari ist nicht nur einer der WM-Stars von Marokko, sondern auch Neuzugang des FC Bayern München. Im Achtelfinale gegen Kanada musste der Offensivmann allerdings früh verletzt raus.

Nur etwas mehr als 20 Minuten waren in Houston gespielt, als Isamel Saibari ausgewechselt werden musste.

Der 25-Jährige konnte wegen einer Oberschenkelverletzung nicht mehr weiterspielen. Der 25-Jährige hielt sich nach einem Sprint immer wieder den rechten hinteren Oberschenkel, schließlich sank er zu Boden und schlug die Hände vors Gesicht.

Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Saibari begann gegen Kanada im marokkanischen Sturm. Bei der WM gelangen ihm bislang drei Tore, im Sechzehntelfinale gegen die Niederlande verwandelte er den entscheidenden Elfmeter.

Zum 1. Juli wechselte Saibari für kolportierte 50 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zum FC Bayern. In der Saison 2025/26 erzielte er 15 Tore in 27 Spielen in der niederländischen Eredivisie.