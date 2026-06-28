Bei der WM 2026 kommt es zum Sechzehntelfinal-Kracher zwischen den Niederlanden und Marokko. ran verrät, wo das Spiel live gezeigt wird.

Die WM 2026 startet in die K.o.-Phase. Das Duell zwischen den Niederlanden und Marokko (30. Juni, ab 3 Uhr im Liveticker) könnte durchaus das spektakulärste und spannendste Match in der Runde der letzten 32 werden.

Beide Teams haben in der Vorrunde sieben Punkte geholt. Die Elftal musste sich zunächst gegen Japan mit einem 2:2 begnügen, machte dann jedoch mit Schweden (5:1) und Tunesien (3:1) kurzen Prozess und gewann ihre Gruppe.

Marokko ist trotz der starken Ausbeute nur Gruppen-Zweiter geworden, weil Brasilien das bessere Torverhältnis aufweist. Im direkten Duell gegen die Selecao gab es ein 1:1. Die Gruppen-Underdogs Schlottland (1:0) und Haiti (4:2) bezwang Marokko nicht deutlich genug, um vor Brasilien zu landen.

Folgerichtig bekommt es der amtierende Afrika-Cup-Sieger gleich mal mit einem starken Gegner aus Europa zu tun. Die beiden bisherigen Aufeinandertreffen in der Fußball-Historie gingen jeweils mit 2:1 an Oranje.