Fußball-WM
WM 2026 - DFB-Gegner im Sechzehntelfinale steht fest - Frankreich droht schon im Achtelfinale
Aktualisiert:von ran
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WM 2026: Rotation gegen Ecuador: Nagelsmann antwortet deutlich
Videoclip • 01:59 Min
Das DFB-Team steht bei der WM bereits als Gruppensieger fest. Wer wartet in den K.o.-Spielen auf die deutsche Nationalmannschaft?
Nach nur zwei von drei Gruppenspielen stand bereits fest: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird die Gruppenphase der Weltmeisterschaft als Gruppensieger beenden.
Mit dem späten 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste - und dem 0:0 zwischen den weiteren Gruppengegnern Ecuador und Curacao - ist das DFB-Team nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Daran änderte auch das 1:2 gegen Ecuador nichts.
Wie aber geht es danach weiter?
Klar ist schon jetzt: Im ersten K.o.-Spiel, den Sechzehntelfinale, geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag, dem 29. Juni, gegen Paraguay,
Um 22:30 Uhr deutscher Zeit erfolgt im Stadion der New England Patriots in Foxborough nahe Boston der Anpfiff gegen die Südamerikaner.
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Paraguay ist der Gegner für das erste K.o.-Spiel
Paraguay landete nach drei Gruppenspielen auf dem dritten Platz in Gruppe D mit den USA, Australien und der Türkei.
Das letztes Pflichtspiel beider Mannschaften in einem Turnier war das Achtelfinale der WM 2002. Damals gewann die DFB-Elf mit 1:0
Frankreich wartet im Achtelfinale
Eine bärenstarke Mannschaft droht allerdings im Achtelfinale. Als Sieger der Gruppe I treffen "Les Bleus" im Sechzehntelfinale ebenfalls auf einen Gruppendritten.
Sollte Frankreich dieses Duell für sich entscheiden, treffen sich die DFB-Elf und die französische Nationalmannschaft im Achtelfinale.
Vier mögliche Gegner im Viertelfinale
Sollte sich die deutsche Nationalmannschaft gegen Frankreich durchsetzen, gibt es vier mögliche Gegner im Viertelfinale: Südafrika, Kanada, Niederlande und Marokko.
Südafrika und Kanada stehen sich im Sechzehntelfinale gegenüber, die Niederlande tritt dort gegen Marokko an. Die Gewinner aus beiden Spielen spielen anschließend im Achtelfinale gegeneinander - der Gewinner dieser Partie würde dann wiederum auf die DFB-Elf treffen.
Spanien im Halbfinale?
In einem möglichen Halbfinale könnte beispielsweise Spanien auf die deutsche Elf warten. Aber auch Gastgeber USA oder Belgien sind mögliche Gegner.
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