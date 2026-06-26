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WM 2026: Noch vier deutsche Gegner im Sechzehntelfinale möglich
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
DFB-Team - Neuer weist jede Schuld zurück: "Auf keinen Fall"
Videoclip • 01:26 Min
Nachdem auch Gruppe D nun entschieden ist, kommen als deutsche Gegner im ersten K.o-Spiel nur noch vier Teams in Frage.
Die Zahl der potenziellen Gegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale der WM hat sich auf vier reduziert.
Nach dem Ende der Vorrunde in den Gruppen A, B, C, D und F kommen als mögliche Gegner nur noch Südkorea (A), Schottland (C), Paraguay (D) und Schweden (F) infrage.
Bosnien-Herzegowina als bereits fest qualifizierter Dritter der Gruppe B spielt am Donnerstag (2. Juli) in Santa Clara gegen die USA.
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WM 2026: Paraguay wahrscheinlichster Gegner
Von den vier möglichen Gegnern hat derzeit nur Schweden einen Platz unter den acht besten Gruppendritten sicher.
Vor allem Schottland könnte aus dieser Rangliste bereits im Laufe des Freitags herausfallen, ebenso Südkorea. Beide stehen bei nur drei Punkten und einem negativen Torverhältnis.
Laut eines Rechenmodells ist Paraguay der wahrscheinlichste Gegner der Nationalelf.
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