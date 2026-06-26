WM 2026: Noch vier deutsche Gegner im Sechzehntelfinale möglich

DFB-Team - Neuer weist jede Schuld zurück: "Auf keinen Fall"

Nachdem auch Gruppe D nun entschieden ist, kommen als deutsche Gegner im ersten K.o-Spiel nur noch vier Teams in Frage.

Die Zahl der potenziellen Gegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale der WM hat sich auf vier reduziert.

Nach dem Ende der Vorrunde in den Gruppen A, B, C, D und F kommen als mögliche Gegner nur noch Südkorea (A), Schottland (C), Paraguay (D) und Schweden (F) infrage.

Bosnien-Herzegowina als bereits fest qualifizierter Dritter der Gruppe B spielt am Donnerstag (2. Juli) in Santa Clara gegen die USA.