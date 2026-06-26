Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

WM

WM 2026: Noch vier deutsche Gegner im Sechzehntelfinale möglich

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

DFB-Team - Neuer weist jede Schuld zurück: "Auf keinen Fall"

Videoclip • 01:26 Min

Nachdem auch Gruppe D nun entschieden ist, kommen als deutsche Gegner im ersten K.o-Spiel nur noch vier Teams in Frage.

Die Zahl der potenziellen Gegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale der WM hat sich auf vier reduziert.

Nach dem Ende der Vorrunde in den Gruppen A, B, C, D und F kommen als mögliche Gegner nur noch Südkorea (A), Schottland (C), Paraguay (D) und Schweden (F) infrage.

Bosnien-Herzegowina als bereits fest qualifizierter Dritter der Gruppe B spielt am Donnerstag (2. Juli) in Santa Clara gegen die USA.

Die WM live auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Heute, 21:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Norwegen - Frankreich im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 21:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Norwegen - Frankreich im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 01:45 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Kap Verde - Saudi-Arabien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    145 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 01:45 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Kap Verde - Saudi-Arabien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    145 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 27.06. 23:00 • Fussball

    WM 2026 live: Kroatien - Ghana im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 27.06. 23:00 • Fussball

    WM 2026 live: Kroatien - Ghana im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

WM 2026: Paraguay wahrscheinlichster Gegner

Von den vier möglichen Gegnern hat derzeit nur Schweden einen Platz unter den acht besten Gruppendritten sicher.

Vor allem Schottland könnte aus dieser Rangliste bereits im Laufe des Freitags herausfallen, ebenso Südkorea. Beide stehen bei nur drei Punkten und einem negativen Torverhältnis.

Laut eines Rechenmodells ist Paraguay der wahrscheinlichste Gegner der Nationalelf.

Mehr entdecken