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WM 2026: Nick Woltemade wartet weiter auf WM-Einsatz für DFB-Team
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
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Videoclip • 01:20 Min
Nur noch zwei deutsche Feldspieler sind ohne Einsatz bei der WM. Einer davon ist Nick Woltemade. Der Bundestrainer stellt jedoch Einsätze in Aussicht.
Nach und nach schenkte Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Spielern beim enttäuschenden Gruppenfinale WM-Minuten, doch Nick Woltemade muss weiter warten.
Der in der Qualifikation noch gesetzte und überzeugende Torjäger ist neben Nachrücker Assan Ouedraogo der einzige Feldspieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, der bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada noch nicht zum Einsatz kam. Gleiches gilt für die Torhüter Oliver Baumann und Alexander Nübel.
DFB-Team: Nagelsmann stellt Woltemade-Einsatz in Aussicht
Bei der Niederlage gegen Ecuador in East Rutherford (1:2) kamen Angelo Stiller, Malick Thiaw, Maximilian Beier und Pascal Groß zu ihren ersten Einsätzen.
Das lag aber auch daran, dass die DFB-Auswahl den Gruppensieg nach den Erfolgen gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) schon sicher hatte.
"In einem K.o.-Spiel hätten wir vom Profil her vielleicht anders gewechselt", sagte Nagelsmann. Ob das Warten für Woltemade am Montag beim Sechzehntelfinale in Foxborough ein Ende hat?
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