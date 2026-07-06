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WM 2026: Norwegen vs. England - Viertelfinale live im TV, Livestream und Liveticker
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ran Fußball
WM 2026: Gemeinsam ins Viertelfinale! Haalands Norweger feiern mit Fans
Videoclip • 50 Sek
Im Viertelfinale der WM 2026 trifft Norwegen auf England. ran liefert alle Informationen zum Spiel.
Erling Haaland vs. Harry Kane! Im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 treffen zwei der besten Stürmer der Welt aufeinander.
Ersterer überzeugte zuletzt im Achtelfinale, als er seine Norweger mit einem Doppelpack gegen Brasilien (2:1) quasi im Alleingang in die nächste Runde schoss.
Auch Harry Kane konnte dem Turnier bereits seinen Stempel aufdrücken. Mit seinem Treffer zum 3:1 beim 3:2-Sieg gegen Mexiko holte der Bayern-Star in der ewigen Torschützenliste sogar DFB-Legende Gerd Müller ein.
ran hat alle Informationen zum Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko zusammengefasst.
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Norwegen vs. England live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Samstag, 11. Juli 2026, 23:00 Uhr (MESZ)
Spielort: Hard Rock Stadium, Miami (USA)
Wettbewerb: WM 2026, Viertelfinale
Norwegen - England live im TV und Stream sehen
Noch ist nicht bekannt, ob das Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko im Free-TV übertragen wird. Möglich ist auch, dass es sich um eines der beiden Viertelfinals handelt, die exklusiv auf MagentaTV gezeigt werden. Eine Entscheidung wird es wohl erst nach dem Abschluss aller Achtelfinals geben.
WM 2026: Norwegen vs. England im Liveticker
Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Norwegen vs. England gibt es wie gewohnt auf ran.de.
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