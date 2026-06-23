ran Fußball WM: Mats Hummels – "Für ihn wird es eine besondere Weltmeisterschaft“ Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Am Freitag, den 26. Juni 2026, kommt es bei der Fußball-Weltmeisterschaft zu einem echten Kracher in der Gruppenphase: Norwegen trifft auf Frankreich.

Das Wichtigste auf einen Blick: Norwegen vs. Frankreich Anstoß : Freitag, 26.06.2026, 21:00 Uhr Uhr (deutsche Zeit)

Ortszeit : 15:00 Uhr

Spielort : Gillette Stadium, Boston (USA)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe I

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Übertragung: Wo läuft Norwegen gegen Frankreich live im TV und Stream? Das dritte Gruppenspiel zwischen Norwegen und Frankreich wird live im Free-TV im ZDF - und somit auch im kostenlosen Livestream auf Joyn - zu sehen sein. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Wer garantiert kein einziges Spiel der WM 2026 verpassen möchte, wird bei MagentaTV fündig. Der Streaming-Dienst der Telekom hält die kompletten Übertragungsrechte für alle 104 Spiele des Turniers. Das Match zwischen Norwegen und Frankreich wird dort definitiv in voller Länge, mit exklusiven Experten-Analysen und in bester HD/UHD-Qualität ausgestrahlt.

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Das Spiel Norwegen vs. Frankreich im Live-Ticker auf ran Falls du das Spiel nicht im TV oder Stream verfolgen kannst, verpasst du bei uns trotzdem keine Sekunde. Auf ran.de bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Norwegen gegen Frankreich mit allen Toren, Großchancen und heißen Szenen der Partie an. Zudem findest du direkt nach Abpfiff die ausführlichen Highlights, Spielberichte und Stimmen der Stars.

Norwegen gegen Frankreich: Der Showdown in Gruppe I Am 3. Spieltag der Gruppenphase geht es in der Gruppe I um alles oder nichts. Während Frankreich rund um seine etablierten Superstars als klarer Favorit in das Turnier gestartet ist, will die norwegische Nationalmannschaft beweisen, dass sie mit den ganz Großen der Welt mithalten kann. Besonders im Fokus steht das absolute Giganten-Duell im Sturm: Erling Haaland auf Seiten der Norweger fordert die französische Offensiv-Power heraus. Unterstützt wird der City-Stürmer im Mittelfeld von Regisseur Martin Ødegaard. Frankreich dagegen setzt auf seine bewährte Mischung aus internationaler Klasse, defensiver Stabilität und pfeilschnellem Umschaltspiel. Da zeitgleich das Parallelspiel Senegal gegen Irak stattfindet, steht fest: Taktische Scharmützel sind ausgeschlossen - beide Teams müssen voll auf Sieg spielen, um sich die beste Ausgangslage für das Achtelfinale zu sichern.

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Austragungsort der WM 2026: Boston Gespielt wird im geschichtsträchtigen Gillette Stadium (Boston-Stadium) in Foxborough, Massachusetts. Die Heimstätte des MLS-Klubs New England Revolution und des NFL-Teams New England Patriots wurde für die Endrunde umfassend modernisiert. Mit einer gigantischen, rund 2.000 Quadratmeter großen Videowand und erstklassiger Infrastruktur bietet die Arena Platz für über 65.000 Zuschauer und ist der perfekte Schauplatz für diesen europäischen WM-Kracher.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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