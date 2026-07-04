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WM 2026: Paraguay vs. Frankreich heute live im TV und Liveticker - Halbzeit 0:0
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 03:25 Min
Spannung pur im Achtelfinale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026: Am Samstag, den 4. Juli, treffen Paraguay und Frankreich im Philadelphia Stadium aufeinander. Während die Franzosen ihrer Favoritenrolle gerecht werden wollen, brennt der Außenseiter aus Südamerika auf die nächste Sensation.
Nachdem Paraguay mit dem Sieg gegen Deutschland für eine der größten Überraschungen dieser Weltmeisterschaft gesorgt hat, steht der Mannschaft in Philadelphia nun das nächste Highlight bevor.
Die Mannschaft von Didier Deschamps zählt hingegen zu den absoluten Top-Favoriten auf die WM-Krone und unterstrich diese Ambitionen zuletzt deutlich.
Beim souveränen 3:0-Erfolg im vorherigen Spiel gegen Schweden ließen die "Bleus" keinerlei Zweifel aufkommen und zeigten sich angeführt von ihren Offensivstars in großer Torlaune.
+++ Update, 23:52 Uhr: Paraguay mauert sich zu 0:0 Halbzeitstand +++
Ähnlich wie im Sechzehntelfinale gegen Deutschland konzentriert sich Paraguay vor allem auf eine stabile Defensive. Bis zur Pause geht der Plan auch gegen Frankreichs Star-Ensemble auf: Mit einem 0:0 geht es in die Kabine.
+++ Update, 21:35 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++
Paraguay: Gil - Velazquez, Alderete, Caceres, Gustavo Gomez, Alonso - Diego Gomez, Almiron, Cubas, Galarza - Enciso.
Frankreich: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Kone, Rabiot - Dembele, Olise, Barcola - Mbappe.
Paraguay vs. Frankreich live: Um welche Uhrzeit ist der Anpfiff?
Anstoß: Samstag, 4. Juli 2026, 23:00 Uhr (deutsche Zeit)
Ortszeit: 17:00 Uhr
Spielort: Philadelphia Stadium, Philadelphia (USA)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Achtelfinale
Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Paraguay gegen Frankreich?
Das Achtelfinale zwischen Paraguay und Frankreich wird nicht live im Free-TV übertragen.
Im Pay-TV ist MagentaTV für die Übertragung zuständig. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
WM 2026 live: Paraguay vs. Frankreich - Liveticker
Du kannst die Begegnung nicht live verfolgen? Mit unserem umfassenden und kostenlosen Liveticker zum Spiel Paraguay vs. Frankreich verpasst du keine Sekunde, kein Tor und keine wichtige Szene der packenden K.o.-Runde.
Der Austragungsort: Philadelphia Stadium
Gespielt wird im modernen Philadelphia Stadium in Pennsylvania. Die beeindruckende Arena in Philadelphia, die im Alltag vor allem als Heimspielstätte für American Football dient, bietet eine spektakuläre Kulisse für dieses emotionale WM-Achtelfinale. Die Franzosen blicken auf gute Erinnerungen an diesen Spielort zurück, an dem sie bereits eine Partie der Gruppenphase erfolgreich bestreiten konnten.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
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