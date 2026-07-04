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WM 2026 - Brasilien: Raphinha gegen Norwegen wieder im Kader
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 03:25 Min
Die brasilianische Nationalmannschaft kann im WM-Achtelfinale gegen Norwegen wieder auf Barcelona-Star Raphinha zurückgreifen.
Offensivspieler Raphinha steht Brasilien im WM-Achtelfinale gegen Norwegen wieder zur Verfügung.
Der Angreifer des FC Barcelona, der im zweiten Gruppenspiel gegen Haiti (3:0) eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten hatte, kehrt am Sonntag (22.00 Uhr MESZ im Liveticker) in East Rutherford in den Kader der Selecao zurück.
Raphinha mache "sehr gute Fortschritte", sagte Nationaltrainer Carlo Ancelotti am Tag vor der Partie: "Er ist noch nicht vollständig fit, aber er kann auf der Bank sitzen. Falls nötig, kann er einige Minuten spielen und uns in bestimmten Situationen helfen."
Ancelotti: "Seine Genesung verlief sehr schnell"
Am Freitag war Raphinha zwei Wochen nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung wieder ins Training eingestiegen. "Seine Genesung verlief sehr schnell", berichtete Ancelotti: "Darüber freuen wir uns sehr. Denn Raphinha ist ein enorm wichtiger Spieler für unsere Mannschaft." Bis zu seinem Ausfall hatte er in den ersten beiden WM-Spielen in der Startelf gestanden.
Dafür muss Ancelotti gegen Norwegen auf den Ausfall von Stammspieler Lucas Paquetá reagieren. Wer für den Mittefeldmann in die erste Elf rücken wird, ließ der italienische Coach am Samstag noch offen.
Norwegens Trainer Stale Solbakken teilte vor dem Spiel mit, dass Julian Ryerson wieder am Training Teilgenommen habe. Der Verteidiger von Borussia Dortmund komme deshalb für einen Einsatz infrage. Ryerson war im zweiten Gruppenspiel der Norweger gegen den Senegal (3:2) nach elf Minuten wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt worden.
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