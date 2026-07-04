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WM 2026: Mexiko sieht sich "auf Augenhöhe" mit England
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 03:25 Min
Bei WM-Gastgeber Mexiko herrscht vor dem Achtelfinale gegen England Euphorie. Thomas Tuchel hadert derweil mit einem Nachteil, an den sich sein Team "unmöglich" anpassen könne.
Javier Aguirre misst dem vermeintlichen Höhenvorteil Mexikos im Achtelfinale gegen England im Aztekenstadion (Montag, 02.00 Uhr MESZ/MagentaTV) keine Bedeutung bei. "Darüber denke ich ehrlich gesagt nicht nach. Es sind elf gegen elf Spieler. Der Schiedsrichter sorgt dafür, dass alles fair abläuft", sagte Aguirre am Samstag.
Das Achtelfinale findet in Mexiko-Stadt auf rund 2200 Metern Höhe statt. Mexikos Team ist die dünnere Luft gewohnt und schaltete in der Hauptstadt im Sechzehntelfinale zuletzt den deutschen Gruppengegner Ecuador (2:0) aus.
Englands deutscher Teammanager Thomas Tuchel hatte die Höhenlage nach dem Achtelfinal-Einzug als "erheblichen Nachteil" für sein Team bezeichnet: "Darauf können wir uns innerhalb von vier Tagen körperlich nicht anpassen. Das ist schlicht unmöglich."
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Mexikos Team spürt "Begeisterung und Optimismus"
In Mexiko herrscht große Euphorie um das eigene Team, das bislang jedes seiner vier Spiele im Turnier gewonnen hat.
"Natürlich bekommt die Mannschaft das mit. Jeder Spieler hat ein Smartphone und sieht, was in den Sozialen Medien und in den Nachrichten passiert. Sie spüren die Begeisterung und den Optimismus", sagte Aguirre: "Meine Aufgabe besteht darin, sie zu erden, wenn sie zu euphorisch oder zu selbstbewusst werden."
Der Respekt vor Tuchels Three Lions um Starstürmer Harry Kane ist derweil groß. England sei "eine absolute Spitzenmannschaft", sagte Aguirre, "wir werden nahezu ein perfektes Spiel machen müssen."
Er sehe beide Teams aber "auf Augenhöhe": "Am Ende wird die Mannschaft gewinnen, die weniger Fehler macht."
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