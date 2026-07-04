WM 2026: Mexiko sieht sich "auf Augenhöhe" mit England

Bei WM-Gastgeber Mexiko herrscht vor dem Achtelfinale gegen England Euphorie. Thomas Tuchel hadert derweil mit einem Nachteil, an den sich sein Team "unmöglich" anpassen könne.

Javier Aguirre misst dem vermeintlichen Höhenvorteil Mexikos im Achtelfinale gegen England im Aztekenstadion (Montag, 02.00 Uhr MESZ/MagentaTV) keine Bedeutung bei. "Darüber denke ich ehrlich gesagt nicht nach. Es sind elf gegen elf Spieler. Der Schiedsrichter sorgt dafür, dass alles fair abläuft", sagte Aguirre am Samstag.

Das Achtelfinale findet in Mexiko-Stadt auf rund 2200 Metern Höhe statt. Mexikos Team ist die dünnere Luft gewohnt und schaltete in der Hauptstadt im Sechzehntelfinale zuletzt den deutschen Gruppengegner Ecuador (2:0) aus.

Englands deutscher Teammanager Thomas Tuchel hatte die Höhenlage nach dem Achtelfinal-Einzug als "erheblichen Nachteil" für sein Team bezeichnet: "Darauf können wir uns innerhalb von vier Tagen körperlich nicht anpassen. Das ist schlicht unmöglich."