ran Fußball WM 2026: Haaland lässt Fans im Netz komplett eskalieren Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

Was für ein Duell im Achtelfinale der WM 2026. In Dallas treffen am Montag Portugal und Spanien aufeinander. Superstar Cristiano Ronaldo gegen den zukünftigen, Lamine Yamal. Hier erfährst du alles zu Anstoßzeit, Übertragung im TV und Stream sowie der Ausgangslage.

Update, 21:55 Uhr: Halbzeitstand 0:0 Torlos geht es im brisanten iberischen Duell in die Pause. Spanien begann erwartungsgemäß offensiv und sorgte für viel Druck in der Box der Roten, die besonders vor der Trinkpause Glück hatten, nicht ins Hintertreffen geraten zu sein. Portugal kam, als Spanien den Einsatz zurückfuhr, besser ins Spiel und hatte zwei hochkarätige Chancen, selbst in Führung zu gehen. Insgesamt geht der Halbzeitstand so aber erstmal in Ordnung, die Fans sehen eine vielversprechende und unterhaltsame Partie.

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Update, 19:49 Uhr: Die Aufstellungen sind da Portugal: Costa - Mendes, Dias, Veiga, Cancelo - Neves, Vitinha, Fernandes - Felix, Ronaldo, Neto Spanien: Simon - Cucurella, Laporte, Cubarsi, Porro - Rodri, Pedri, Baena - Olmo, Oyarzabal, Yamal

Um welche Uhrzeit ist der Anpfiff bei Portugal vs. Spanien? Anstoß: Montag, 06.07.2026, 21 Uhr (MESZ)

Ortszeit: 14 Uhr

Spielort: Dallas Stadium, Dallas (USA)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Achtelfinale

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Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Portugal vs. Spanien heute live? Das Achtelfinale der beiden Nachbarn ist sowohl im Free-TV beim ZDF sowie im Pay-TV bei MagentaTV zu sehen. Zudem kann das Duell im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgt werden.

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WM 2026: Portugal vs. Spanien heute im Liveticker Du bist unterwegs und hast keine Möglichkeit, das Spiel live zu sehen? Verfolge den Klassiker im WM-Achtelfinale zwischen Portugal und Spanien in unserem kostenlosen ran-Liveticker. In Echtzeit versorgen wir dich mit allen Toren, Fouls und entscheidenden Spielzüge direkt aus dem Dallas Stadium. So bist du immer bestens informiert.

Bisheriger Turnierverlauf bei der WM 2026: Portugal vs. Spanien Portugal Portugal stolperte sich ein wenig durch die Vorrunde. Als Gruppenzweiter hinter Kolumbien qualifizierte sich die Selecao Portuguesa für die K.o.-Runde. Das hatte man sich einfacher vorgestellt. Zum Auftakt beim 1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo war der Fehlstart perfekt. Ronaldo blieb torlos - und prompt hagelte es Kritik, ob der Altstar seiner Mannschaft überhaupt noch helfen könne. Die Antwort folgte im zweiten Gruppenspiel. 5:0 gegen Usbekistan. Standesgemäß. Und auch CR7 lieferte und traf doppelt. Durch ein 0:0 gegen die Kolumbianer mussten sich die Portugiesen mit Platz zwei in der Gruppe begnügen. Das Sechzehntelfinale gegen Kroatien war an Dramatik nicht zu überbieten. Während Portugal die erste Halbzeit dominierte, drehten die Kroaten nach der Pause auf und gingen durch Ivan Perisic sogar in Führung. Es folgte ein offener Schlagabtausch. Ronaldos Ausgleich wurde vom VAR wegen Abseitsstellung kassiert. Wenige Minuten später jubelte CR7 dennoch. Sein verwandelter Strafstoß war sein erstes Tor in einer WM-Endrunde. Als schon alles nach Verlängerung aussah, besorgte Goncalo Ramos das 2:1 für Portugal. Zlatko Dalic erzielte in der 13. Minute der Overtime zwar den vermeintlichen Ausgleich, doch wieder griff der Videoassistent ein, diesmal zu Gunsten der Portugiesen. Cristiano Ronaldos letzte WM-Reise geht also weiter. Spanien Der amtierende Europameister galt bereits vor dem Turnier als einer der absoluten Topfavoriten. Doch in der Gruppenphase blieb die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente zunächst blass. Das 0:0 gegen Kap Verde glich eine Blamage. Berücksichtigt man allerdings, dass der Inselstaat Weltmeister Argentinien im Sechzehntelfinale an seine Grenzen brachte, muss man auch die Spanien Leistung eventuell neu bewerten. Das 4:0 im zweiten Gruppenspiel gegen Saudi Arabien rückte alles wieder gerade. Lamine Yamal erzielte seinen ersten WM-Treffer. Schon nach einer halben Stunde war die Sache quasi gelaufen. Mühsam wurde es nochmal zum Abschluss der Vorrunde gegen Uruguay. Bei einer sehr durchwachsenen Vorstellung der "La Roja" reichte ein 1:0 zum Gruppensieg. Im Sechzehntelfinale hatte der Europameister schließlich keine Mühe mit harmlosen Österreichern. Mikel Oyarzabal (2) und Pedro Porro trafen beim 3:0 für Spanien.

Portugal vs. Spanien: Wer ist Favorit? Europameister Spanien geht als Titelaspirant als Favorit ins Achtelfinal-Duell. Die Spanier hinterließen zuletzt auch den souveräneren Eindruck, während Portugal das anstrengende Kroatien-Spiel in den Knochen stecken dürfte. Zuletzt trafen beide im Finale der Uefa Nations League aufeinander. Im Mai 2025 gewann Portugal im Elfmeterschießen, nachdem es nach 120 Minuten 2:2 gestanden hatte. Die letzten drei Duelle fanden alle im Rahmen der Nations League statt. Die Bilanz: ein Sieg Portugal, ein Sieg Spanien, einmal Unentschieden. Bei einer WM kam es letztmalig 2018 zum Duell der beiden Nachbarn. In der Gruppenphase trennten sich damals beide nach einem spektakulären Kick mit 3:3.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni - 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey (USA)

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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