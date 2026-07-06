ran Fußball WM 2026: Mats Hummels redet sich in FIFA-Rage -"Katastrophe" Videoclip • 03:13 Min Link kopieren Teilen

Trotz des enttäuschenden Ausscheidens der brasilianischen Nationalmannschaft plant der Verband weiterhin mit Carlo Ancelotti als Trainer. Dabei soll der Italiener auch bei der nächsten WM 2030 an der Seitenlinie stehen.

Die WM 2026 war eine weitere Enttäuschung für die brasilianische Nationalmannschaft. Die Selecao schied bereits im Achtelfinale gegen Norwegen aus, was das früheste WM-Aus der Mannschaft seit 36 Jahren bedeutete. Dennoch möchte der brasilianische Fußballverband mit Trainer Carlo Ancelotti weitermachen, und das sogar bis zur nächsten Weltmeisterschaft. Nach einem Jahr im Amt hatte der Verband den Vertrag mit dem Italiener im Mai vorzeitig bis 2030 verlängert. WM 2026 - Nach historisch frühem Aus - Brasilien braucht dringend einen Neuanfang - ein Kommentar Der Koordinator der brasilianischen Nationalmannschaft, Rodrigo Caetano, sagte nach der Niederlage gegen Norwegen: "Es liegt nun an uns, die Notwendigkeit eines Zyklus zu betonen, der normal und mit etwas mehr Gelassenheit verläuft. Wir werden unsere Arbeit mit dem Trainer bis zur Weltmeisterschaft 2030 fortsetzen und dabei die notwendigen Anpassungen vornehmen." Und weiter: "Mögen wir zumindest ein Mindestmaß an Ruhe haben, um voranzukommen und uns auf die nächste Weltmeisterschaft vorzubereiten.“

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Ancelotti will Niederlage gegen Norwegen als "Antrieb für den neuen Zyklus nutzen" "Natürlich sind wir noch dabei, die Scherben aufzusammeln", sagte Caetano. "Alle sind sehr traurig, frustriert und enttäuscht - die Spieler, die Mitarbeiter und der Trainerstab." Der Koordinator versuchte allerdings, den Blick auf das Positive zu richten. "Andererseits dürfen wir die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben, nicht außer Acht lassen. Insbesondere jene 38 Tage, in denen die Spieler, wir alle und auch ihr die Gelegenheit hattet, ihr Engagement und ihre Professionalität mitzuerleben - vom ersten bis zum letzten Tag." Ancelotti sagte nach dem Spiel gegen Norwegen, man werde die Niederlage "als Antrieb für den neuen Zyklus nutzen". Der Italiener trat im Mai 2025 das Amt des Nationaltrainers an, nachdem er sich einvernehmlich mit Real Madrid auf eine Trennung nach vier Saisons geeinigt hatte. In seiner zweiten Amtszeit bei den Königlichen konnte er zweimal die Champions League und zwei die spanische Meisterschaft (jeweils 2021/22 und 2023/24) gewinnen. Zuvor war er von 2013 bis 2015 bei Real.