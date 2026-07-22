WM 2026: Rodri? Den Ballon d'Or darf jetzt nur Harry Kane bekommen - ein Kommentar

ran Fußball WM 2026: Fast 2 Millionen Menschen feiern Spaniens Weltmeister! Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Sollte Rodri nach seiner Auszeichnung für den besten Spieler der WM auch den Ballon d'Or gewinnen? Nein! Diesen Titel hat nur einer verdient. Ein Kommentar.

Es gibt eigentlich keine zwei Meinungen. Spanien ist verdient Weltmeister. Gerade die beiden letzten Leistungen gegen Frankreich und Argentinien waren vor allem gegen den Ball das Beste, was es auf der Welt aktuell gibt. Das hatte vor allem mit einem zu tun: Rodrigo Hernandez Cascante. Besser bekannt als Rodri. Er zog die Fäden in Spaniens Mittelfeld wie zu seinen besten Zeiten. Am Ende wurde er - auch wegen dieser beiden Partien - zum besten Spieler des Turniers ausgezeichnet. Auch einen Ballon d'Or-Titel hat er bereits. Doch berechtigt ihn das für eine zweite Auszeichnung in 2026? Nein! Das wäre dann doch zu viel des Guten.

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Ballon d'Or für Rodri? Es darf nicht nur ein Turnier zählen Zweifelsfrei: Die WM ist das wichtigste Turnier der Jahre, in denen sie stattfindet. Wer der einflussreichste Spieler des Siegers ist, hat immer auch eine gute Chance, den Ballon d'Or zu holen. Allerdings muss das zumindest auch in irgendeiner Form von der zuvor gespielten Saison untermauert werden - und hier hakt es beim spanischen Kapitän nun einmal. Bei Manchester City konnte er nicht nur selten an seine Leistungen aus 2024 anknüpfen, als er völlig zu Recht den Titel gewann, er war auch noch oft mit kleinen Blessuren außer Gefecht. Für das Guardiola-Team startete er nur in rund der Hälfte der Pflichtspiele, die beiden wichtigsten Titel Champions League und Premier League verpasste er. Citys Stars waren 2025/26 andere. Für Verletzungen kann er nichts, aber niemand käme auf die Idee, einem Spieler in einem Nicht-WM-Jahr mit nur rund 50 Prozent der möglichen Einsatzminuten die Auszeichnung für den besten Spieler der Welt zu geben.

Favorit auf den Ballon d'Or kann nur Harry Kane sein Wer war denn nun stattdessen der beste Spieler der vergangenen Fußball-Saison? Lionel Messi spielte zwar eine herausragende WM, ist aber nun mal "nur" in der US-amerikanischen MLS aktiv, um dort seine Karriere ausklingen zu lassen. Favorit ist aktuell der wichtigste und beste Spieler eines der besten Teams der letzten Spielzeit: Harry Kane vom FC Bayern München! Freilich, man will diese Auszeichnung nicht nur an Toren messen. Aber 73 Treffer in einer Saison für den FCB und England sind von einem anderen Stern. Einzig Lionel Messi erreichte in der Fabelsaison 2011/2012 noch einen besseren Wert. Dabei ist es nicht nur die Torquote von absurden 64 Minuten pro Treffer, sondern auch Kanes Rolle auf dem Platz. Er lässt sich oft im Aufbau in den Sechser-Raum fallen, um Flugbälle auf die Außen zu schlagen und dann, sobald es gefährlich wird, vorne sofort in Abschlussposition zu sein und dort zu vollstrecken. Seine Wichtigkeit, sowohl für Verein als auch Nationalelf, ist von unschätzbarer Bedeutung. Und auch wenn er bei der WM und in der Champions League nicht über das Halbfinale hinaus kam - am Ende sollten individuelle Werte über Mannschaftserfolgen stehen. Zumindest beim Ballon d'Or. Auch in WM-Jahren.

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