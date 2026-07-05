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WM 2026 - Rot-Sperre ausgesetzt: US-Star Folarin Balogun gegen Belgien spielberechtigt
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:19 Min
Die FIFA hat bei der WM 2026 für eine überraschende Wende gesorgt und die Sperre gegen US-Stürmerstar Folarin Balogun zur Bewährung ausgesetzt.
Überraschende Kehrtwende der FIFA: Mittelstürmer Folarin Balogun steht der Nationalmannschaft der USA im Achtelfinale am Dienstag gegen Belgien (ab 02:00 Uhr im Joyn-Livestream) offenbar doch zur Verfügung.
Der 25-Jährige hatte im Sechzehntelfinale glatt Rot gesehen, wie das Portal "The Athletic" berichtet, wird die ursprüngliche Sperre von einem Spiel aber zur Bewährung ausgesetzt.
Balogun war gegen Bosnien-Herzegowina vom Platz gestellt worden (64.), nachdem er Tarik Muharemovic unbeabsichtigt und unglücklich auf das Sprunggelenk gestiegen war.
Auch Cristiano Ronaldo profitierte von Bewährung
Danach erhielt er eine Sperre von einem Spiel. Gemäß Artikel 27 des Disziplinarkatalogs der FIFA kann eine Strafe allerdings zur Bewährung ausgesetzt werden.
Von einer derartigen Bewährung profitierte nicht zuletzt Cristiano Ronaldo. Er war im November bei einem WM-Qualifikationsspiel gegen Irland nach einem Ellbogenschlag gegen Dara O'Shea vom Platz gestellt worden.
Ronaldo wurde von der FIFA zunächst für drei Spiele gespert, verpasste aber nur das anschließende Qualifikations-Duell gegen Armenien. Die weiteren Spiele wurden für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt.
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