Kylian Mbappe nach der Partie gegen Paraguay: "Sie wollten nur kämpfen"

Die FIFA hat bei der WM 2026 für eine überraschende Wende gesorgt und die Sperre gegen US-Stürmerstar Folarin Balogun zur Bewährung ausgesetzt.

Überraschende Kehrtwende der FIFA: Mittelstürmer Folarin Balogun steht der Nationalmannschaft der USA im Achtelfinale am Dienstag gegen Belgien (ab 02:00 Uhr im Joyn-Livestream) offenbar doch zur Verfügung.

Der 25-Jährige hatte im Sechzehntelfinale glatt Rot gesehen, wie das Portal "The Athletic" berichtet, wird die ursprüngliche Sperre von einem Spiel aber zur Bewährung ausgesetzt.

Balogun war gegen Bosnien-Herzegowina vom Platz gestellt worden (64.), nachdem er Tarik Muharemovic unbeabsichtigt und unglücklich auf das Sprunggelenk gestiegen war.