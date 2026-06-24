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WM 2026: Schweiz vs. Kanada heute live im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker - 0:0 zur Halbzeit
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:44 Min
Kanadas Anlauf auf ihre erste K.-o.-Runde führt in Vancouver zum Duell mit der Schweiz in Gruppe B. Hier gibt es alle Informationen zur Partie am 24. Juni 2026.
Update: Nach 45 Minuten steht es in Vancouver verdient 0:0.
Update: Die Aufstellungen sind da!
Schweiz
Kobel - Jaquez, Elvedi, Akanji, R. Rodriguez - G. Xhaka, Sow, Freuler - Manzambi, Embolo, Vargas
Crepeau - Johnston, de Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, Choiniere, Saliba, Ahmed - J. David, Larin
Im letzten Gruppenspiel der Gruppe B im BC Place Vancouver wartet mit der Schweiz jedoch ein erfahrener Turniergegner.
Die Eidgenossen sind bekannt für ihre Defensivstärke und haben bei den vergangenen drei Weltmeisterschaften jeweils das Achtelfinale erreicht.
Schweiz vs. Kanada heute live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Mittwoch, 24. Juni 2026, 21:00 Uhr (MESZ)
Ortszeit: 16 Uhr
Spielort: BC Place Stadium, Vancouver (Kanada)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe B
Wo läuft Schweiz - Kanada heute live? Livestream und TV-Übertragung
Wer das entscheidende WM-Duell zwischen der Schweiz und Kanada nicht verpassen möchte, hat mehrere Optionen.
Die Partie wird live im frei empfangbaren Fernsehen bei der ARD sowie im Livestream auf Joyn übertragen. Schweizer Fans sind zudem wie gewohnt bei SRF live dabei.
Alle Details zu den Übertragungen und Sendezeiten findest du jederzeit in unserer aktuellen Übersicht auf ran.de.
Kommende Livestreams auf Joyn
WM 2026: Schweiz vs. Kanada heute im Liveticker
Mit dem kostenlosen Liveticker auf ran.de verpasst du kein Highlight des Spiels Schweiz gegen Kanada. Wir liefern dir alle Tore, strittigen Szenen und Statistiken in Echtzeit direkt aus dem BC Place.
Der direkte Vergleich - Schweiz vs. Kanada
Historisch gesehen ist das Duell ein echtes Seltenheitsereignis. Das bislang einzige Aufeinandertreffen der beiden A-Nationalmannschaften liegt weit zurück: Im Mai 2002 behielt Kanada in St. Gallen mit 3:1 die Oberhand.
Während sich die Schweiz als routinierter Turnierteilnehmer regelmäßig für die K.-o.-Runden großer Wettbewerbe qualifiziert, brennt das kanadische Team als Co-Gastgeber der WM 2026 darauf, vor heimischem Publikum ein neues Kapitel der Fußballgeschichte zu schreiben.
Der Austragungsort - Das erwartet die Teams im BC Place
Das BC Place in Vancouver ist eine der modernsten Arenen der WM 2026. Das Stadion am Ufer des False Creek besticht durch seine markante, ikonische Dachkonstruktion und eine beeindruckende Akustik.
Für beide Mannschaften wird die Atmosphäre in diesem "Hexenkessel" zu einem echten Highlight: Wenn die Fans in Vancouver für Stimmung sorgen, ist ein emotionales WM-Duell garantiert. Das Stadion ist zudem fest in der nordamerikanischen Sportgeschichte verankert und bietet den perfekten Rahmen für eine wegweisende Partie in Gruppe B.
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