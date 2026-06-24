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WM 2026: Fünf Spiele Sperre für Katarer Assim Madibo nach Horrorfoul
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 02:38 Min
Kanadas Ismael Kone zog sich bei der Aktion einen Beinbruch zu. Nun steht das Strafmaß für den Katarer fest.
Der katarische Mittelfeldspieler Assim Madibo (29) ist für das folgenschwere Foulspiel an Kanadas Ismael Koné für fünf Spiele gesperrt worden.
Das teilte die Disziplinarkommission der FIFA mit. Koné hatte sich bei dem Tritt das Bein gebrochen, Madibo war dafür bei der 0:6-Niederlage in der 54. Minute mit Rot des Feldes verwiesen worden.
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In den Tagen nach der Verletzung besuchte Madibo Koné im Krankenhaus. Der katarische Fußballverband betonte in einer Stellungnahme, dieser Besuch spiegle "den Geist des Fair Play und die starken Beziehungen auf und neben dem Platz" wider.
Katar bestreitet am Mittwochabend gegen Bosnien und Herzegowina das letzte Gruppenspiel. Sollte Katar das Finale erreichen, wäre Madibo dort erstmals wieder einsatzbereit.
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