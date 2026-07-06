Fußball
WM 2026: Stürmt Erling Haaland bald die Charts? Rap-Song mit DJ Kygo geplant
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Gemeinsam ins Viertelfinale! Haalands Norweger feiern mit Fans
Videoclip • 50 Sek
Der Viertelfinal-Einzug von Norwegen ist für Erling Haaland offensichtlich nicht genug. Der 25-Jährige plant nun, die Charts zu erobern.
Torgigant, Trommler - und bald auch Rapper mit Millionenpublikum? Nach seinem Doppelpack zum WM-Viertelfinaleinzug gegen Brasilien winkt Norwegens Stürmerstar Erling Haaland offenbar auch der Durchbruch als Musiker.
Erst gab Haaland bei Norwegens Siegesfeier als Trommler den Takt für das kultige "Ruuh" vor, nun winkt dem Stürmer ein Gastauftritt als Rapper in einem Remix des norwegischen DJs Kygo.
Nächste Livestreams
- Bald verfügbar
Heute, 20:15 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Portugal - Spanien im Stream
195 MinBald verfügbar
Heute, 20:15 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Portugal - Spanien im Stream
195 Min
- Bald verfügbar
Dienstag, 07.07. 02:00 • Fussball
WM 2026 live: USA - Belgien im Stream
180 MinBald verfügbar
Dienstag, 07.07. 02:00 • Fussball
WM 2026 live: USA - Belgien im Stream
180 Min
Haaland zeigt sich auf Instagram begeistert
"Ich veröffentliche den Song, wenn Haaland gegen Brasilien trifft", hatte der 34-jährige DJ Kygo vor Norwegens Achtelfinale gegen den Rekordweltmeister auf Instagram angekündigt. Spätestens seit Haaland am Sonntag mit zwei späten Toren beim 2:1-Sieg zum Matchwinner wurde, löste der Beitrag eine Euphoriewelle aus, der sich auch der 25 Jahre alte Torjäger nicht entziehen konnte.
"Ja ja ja oder ja!!!!!!!!!", kommentierte Haaland den bevorstehenden Release. Hintergrund ist ein musikalisches Experiment Haalands als Jugendlicher, das im Zuge der WM große Aufmerksamkeit erlangte.
Auch interessant: Pressestimmen zu Brasilien - Norwegen: "Ein Cyborg vernichtet Brasilien"
Mehr WM-Videos
ran Fußball
WM 2026: Mexiko-Fans eskalieren vor und nach dem Spiel
Videoclip • 01:08 Min
ran Fußball
WM 2026: Norwegen schlägt Mexiko, besondere Grüße sorgen für Aufsehen
Videoclip • 01:10 Min
ran Fußball
WM 2026: Geldbeutel weg: Argentinische Fans helfen mit Fangesängen bei der Suche
Videoclip • 01:22 Min
"Es ist Zeit, einen Remix daraus zu machen"
Während seiner Zeit beim norwegischen Klub Bryne FK hatte der damals 15-jährige Haaland gemeinsam mit befreundeten Nachwuchsspielern 2016 einen Rap-Song aufgenommen. Als Beat diente dem Remix eine Produktion von DJ Kygo. Unter dem Namen "Flow Kingz" veröffentlichte das Trio auf YouTube das Musikvideo mit dem Titel "Kygo Jo", das mittlerweile 19 Millionen Aufrufe zählt.
Der zu der Zeit noch recht schmächtige Haaland übernahm dabei den Refrain und rappte auf Norwegisch die Zeilen: "Leute, könnt ihr bitte aufhören, so viel zu reden? Sonst macht es doch keinen Spaß mehr. Redet lieber über die Weltkrise – ich finde, das ist viel wichtiger."
Zu ihrem Ausflug in die Musik hatte Haaland bereits einmal eine Erklärung geliefert. "Uns war etwas langweilig, also haben wir beschlossen, einen Rap-Song zu machen." Knapp zehn Jahre gibt Feature-Gast Kygo nun ganz freiwillig sein Go für eine Co-Produktion mit dem Stürmer in Form einer Neuauflage als Remix. "Es ist Zeit, einen Remix daraus zu machen", hatte DJ Kygo gegenüber seinen 5,4 Millionen Follower auf Instagram begründet.
Auch interessant: WM 2026: Norwegen vs. England - Viertelfinale live im TV, Livestream und Liveticker
Mehr News zur WM
WM
Woran der Klopp-Deal noch scheitern könnte
WM
Unfreiwillig Teil eines Skandals: Das ist US-Stürmer Folarin Balogun
WM
FIFA-Skandal um Balogun: Jetzt spricht Infantino
WM
Besonderes "Abschieds"-Trikot von Adidas geleakt
WM
England-Star verletzt sich beim Jubeln wohl schwer
WM
WM 2026 heute live: Christina Rann - so wurde sie Magenta-Kommentatorin