WM 2030: Lässt Marokko für das Turnier systematisch Straßenhunde töten?

Tierschützer werfen Marokko vor, im Vorfeld der WM 2030 systematisch Straßenhunde zu töten. Die marokkanische Regierung weist die Vorwürfe zurück und verweist auf Kastrations- und Impfprogramme.

Es sind erschütternde Bilder, die seit Monaten aus Marokko kursieren: tote Hunde am Straßenrand, mit Schusswunden oder vergiftet in Müllcontainern und Flussbetten entsorgt.

Tierschutzorganisationen werfen dem WM-Gastgeber 2030 vor, im großen Stil Straßenhunde zu töten, um das Land vor dem Turnier zu "säubern". Marokko richtet die nächste Weltmeisterschaft gemeinsam mit Spanien und Portugal aus.

Nach Angaben von Augenzeugen und Tierschützern gehen in Städten wie Rabat, Fes, Marrakesch, Agadir und Casablanca Männer mit Zangen und Netzen gegen die Tiere vor oder erschießen sie direkt auf offener Straße.

Erst vor wenigen Tagen tauchte erneut ein Video auf, das einen Schützen zeigt, der in der Ortschaft Tinghir einen Hund mit einem Gewehr erschießt. Die Organisation International Animal Welfare and Protection Coalition spricht von geschätzt bis zu drei Millionen betroffenen Tieren im ganzen Land. Unabhängig überprüfen lassen sich die einzelnen Fälle bislang jedoch nicht.