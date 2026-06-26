WM 2026: Uruguay vs. Spanien heute Nacht live im TV, Livestream und Liveticker

ran Fußball Jürgen Klopp mit schonungsloser DFB-Kritik: "Wir wurden aufgefressen" Videoclip • 02:22 Min Link kopieren Teilen

Höhepunkt zum Abschluss der Gruppe H! Am 3. Spieltag der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 kommt es in Guadalajara zum packenden Duell zweier Ex-Weltmeister.

Zwei Mannschaften mit großen Ambitionen treffen beim Abschluss der Gruppe H in Guadalajara aufeinander. WM 2026: Uruguay vs. Spanien am 27. Juni ab 02:00 Uhr im Liveticker Der zweifache Weltmeister Uruguay wird von Routinier und Taktikfuchs Marcelo Bielsa betreut - mit dem klaren Auftrag, den gefährlichen spanischen Angriff zu neutralisieren. La Roja holte ihren bislang einzigen WM-Titel 2010 in Südafrika. Jetzt hat eine neue Generation, die 2024 bereits den Europameistertitel eingefahren hat, den zweiten WM-Stern im Visier. Für beide Teams geht es um die beste Ausgangslage für die K.-o.-Runde: Der Gruppensieger der Gruppe H trifft am 2. Juli im Los-Angeles-Stadion auf den Zweiten der Gruppe J, der Gruppenzweite bekommt es am 3. Juli im Miami-Stadion mit dem Sieger der Gruppe J zu tun. Der Gruppendritte der Gruppe H könnte auf den Sieger der Gruppen A, G, I oder L treffen.

Uruguay vs. Spanien heute Nacht live: Um welche Uhrzeit ist der Anpfiff bei? Anstoß : Samstag, 27. Juni 2026, 02:00 Uhr (deutsche Zeit)

Ortszeit : 18:00 Uhr

Spielort : Guadalajara-Stadion (Mexiko) (Mexiko)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe H

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Frühere WM-Duelle zwischen Uruguay und Spanien Bei einer Weltmeisterschaft sind sich beide Nationen bislang erst einmal begegnet – bei der legendären Endrunde 1950 in Brasilien. Im ersten Spiel der damaligen Finalrunde trennten sich der spätere Champion Uruguay und Spanien mit einem umkämpften 2:2. Alcides Ghiggia brachte Uruguay in der ersten Hälfte in Führung, ehe Estanislao Basora innerhalb von nur drei Minuten zweimal traf und die Spanier mit einer 2:1-Führung in die Pause schickte. Im zweiten Durchgang stellte Obdulio Varela in São Paulo schließlich den 2:2-Endstand her.

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Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Uruguay vs. Spanien? In Deutschland hält MagentaTV die exklusiven Rechte an allen 104 Begegnungen der Weltmeisterschaft 2026. Aufgrund der Anstoßzeit um 02:00 Uhr morgens bietet sich die Übertragung ideal für den Livestream. Allerdings wird die Partie nicht live im Free-TV übertragen. Verfolgt werden kann die Partie lediglich über MagentaTV.

WM 2026: Uruguay vs. Spanien? im Liveticker Du kannst das Spiel nicht live sehen? Verfolge das entscheidende Gruppenspiel zwischen Uruguay und Spanien in unserem kostenlosen ran-Liveticker. Wir versorgen dich in Echtzeit mit allen Highlights, Toren und taktischen Entwicklungen aus dem Kansas-City-Stadion. Bleib mit unserem Ticker hautnah dabei und erfahre sofort, ob Österreich den Einzug in die K.-o.-Runde schafft!

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Der Austragungsort: Guadalajara-Stadion Gespielt wird im beeindruckenden Guadalajara-Stadion in Zapopan, nahe der mexikanischen Metropole Guadalajara. Die Arena, die im Vereinsfußball die Heimat von CD Guadalajara ist, gehört zu den modernsten und architektonisch spektakulärsten Stadien des Turniers: Von außen erinnert das Design an einen grünen Vulkan, dessen "Krater" von einem markanten, weißen Zeltdach gekrönt wird. Für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 bietet die Arena Platz für rund 48.000 begeisterte Fans. Da die mexikanischen Zuschauer für ihre leidenschaftliche und lautstarke Unterstützung bekannt sind, wartet auf Uruguay und Spanien hier ein echter Hexenkessel, der diesem geschichtsträchtigen Duell den perfekten, emotionalen Rahmen verpassen wird.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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