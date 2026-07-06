WM 2026: USA vs. Belgien - das Achtelfinale heute Nacht live im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker

ran Fußball WM 2026: "Nur noch Mafia" - Fans entsetzt nach Balogun-Entscheidung Videoclip • 01:41 Min Link kopieren Teilen

Im Achtelfinale der FIFA Weltmeisterschaft 2026 kommt es zu einer großen Herausforderung für die Gastgeber: Die Nationalmannschaft der USA trifft vor heimischer Kulisse auf die "Roten Teufel" aus Belgien. Wer zieht ins Viertelfinale ein? Alle Infos zu Uhrzeit, Anpfiff, Aufstellungen und der Live-Übertragung.

Die Gruppenphase der WM 2026 in Nordamerika ist vorbei. Nun zählt in den K.o.-Spielen nur noch der Sieg. WM 2026: Das Achtelfinale zwischen USA und Belgien am 7. Juli ab 2 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn Die USA konnten sich in der starken Gruppe D als Gruppensieger behaupten. Mit Belgien wartet im Achtelfinale nun der Sieger der Gruppe G - ein echter Härtetest für das Team von Trainer Mauricio Pochettino.

Um welche Uhrzeit ist der Anpfiff bei USA gegen Belgien? Anstoß :Dienstag, 07. Juli 2026, 02:00 Uhr (deutsche Zeit)

Ortszeit : 17:00 Uhr

Spielort : Lumen Field, Seattle (USA)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Achtelfinale

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Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft USA vs. Belgien? In Deutschland wird die Partie am frühen Dienstagmorgen im Free-TV in der ARD ausgestrahlt und im kostenlosen Livestream auf Joyn. Im Pay-TV überträgt - wie gewohnt - MagentaTV . Dafür benötigt man jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement beim Streaming-Anbieter der Telekom.

WM 2026 Liveticker: USA und Belgien Du kannst das Spiel nicht live sehen? Verfolge das K.o.-Runden-Spiel zwischen den USA und Belgien in unserem kostenlosen ran-Liveticker. Wir versorgen dich in Echtzeit mit allen Highlights, Toren und taktischen Entwicklungen aus dem Seattle Stadium in Seattle. Bleib mit unserem Ticker hautnah dabei und erfahre sofort, welche der beiden Mannschaften ins Viertelfinale einzieht!

Der Weg ins Achtelfinale: Souveräne US-Boys treffen auf Belgiens Mentalitätsmonster Sowohl Co-Gastgeber USA als auch Belgien haben nach packenden Duellen das Ticket für das WM-Achtelfinale gelöst – die Wege dorthin verliefen jedoch völlig unterschiedlich: Die USA marschierten nach einer überzeugenden Gruppenphase (unter anderem ein 4:1 gegen Paraguay) mit viel Offensivschwung in die K.o.-Runde. Im Sechzehntelfinale bewies das Team von Mauricio Pochettino echte Nehmerqualitäten: Trotz einer Roten Karte bezwangen die US-Boys Bosnien-Herzegowina in Unterzahl souverän mit 2:0

Belgien erlebte dagegen eine echte Achterbahnfahrt. Nach einer torarmen, zähen Vorrunde explodierten die "Roten Teufel" erst beim 5:1 gegen Neuseeland. Das erste K.o.-Spiel mutierte zu einem historischen WM-Krimi: Gegen den Senegal setzte sich Belgien nach einem dramatischen Schlagabtausch erst in der 120. Minute per Elfmeter mit 3:2 nach Verlängerung durch.

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Frühere Duelle zwischen der USA und Belgien Ein Blick auf das letzte direkte Aufeinandertreffen macht den US-Fans allerdings wenig Mut: Erst im März 2026 trafen beide Mannschaften in einem internationalen Testspiel aufeinander. Damals fegte Belgien die US-Boys mit einem deutlichen 5:2 vom Platz. Dodi Lukebakio erzielte einen Doppelpack. Doch beim Heimturnier und mit den eigenen Fans im Rücken wollen Christian Pulisic und Co. die Revanche. Wenn nicht jetzt, wann dann?

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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