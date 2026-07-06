ran Fußball WM 2026: Schweinsteiger fast sicher! "Zukünftiger Nationaltrainer" Videoclip • 01:36 Min Link kopieren Teilen

Hier findet ihr alle Nachrichten rund ums DFB-Team bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Die Entwicklungen im News-Ticker.

+++ 6. Juli: Bringt Klopp zwei alte Weggefährten mit zum DFB? +++ Sollte Jürgen Klopp wirklich Nachfolger von Julian Nagelsmann und somit neuer Bundestrainer werden, könnte der 59-Jährige zwei alte Weggefährten mitbringen. Das will die "Bild" erfahren haben. Handeln soll es sich dabei um Pepijn Lijnders und Peter Krawietz. Wie die "Times" berichtet, soll Pepijn Lijnders, langjähriger Co-Trainer von "Kloppo" beim FC Liverpool, "sehr daran interessiert" sein, Teil von Klopps Trainerteam beim DFB zu sein. Der Niederländer war mit einer rund sechsmonatigen Unterbrechung von 2015 bis 2024 die rechte Hand von Klopp in Liverpool. Zuletzt war der 43-Jährige ein Jahr als Co-Trainer von Pep Guardiola bei Manchester City angestellt. Krawietz begleitet Klopp sogar noch länger. Der 54-Jährige war schon zu BVB-Zeiten Co-Trainer von Jürgen Klopp und folgte ihm sowohl zum FC Liverpool als auch zu RB. Dort ist er seit Anfang 2025 als Scout tätig.

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+++ 4. Juli: Hamann fordert Kimmich-Rücktritt +++ Dietmar Hamann hat Kapitän Joshua Kimmich nahegelegt, aus der Nationalmannschaft zurückzutreten. "Ich bin der Meinung, dass Kimmich in der Nationalmannschaft keine Rolle mehr spielen sollte. Ich muss doch mal andere Spieler ranlassen", sagte der Vize-Weltmeister von 2002 im "TOMorrow Business"-Podcast. "Von so einem Spieler erwarte ich, dass er Verantwortung übernimmt und sagt, ich habe alles probiert - und das kann man ihm nicht vorwerfen -, ich habe es nicht geschafft, ich bin jetzt mal weg", führte der 52-Jährige aus. Hamann würde Bayern-Profi Kimmich (31) einen Rückzug "wahnsinnig hoch anrechnen". Dies könne einem Umbruch in der Nationalmannschaft zugutekommen. Kimmich selbst hielt von einem Rücktritt aus der Nationalmannschaft nichts: "Ich werde immer die Power haben für einen neuen Anlauf. Was ich niemals tun werde, ist aufgeben", sagte der Kapitän nach dem Sechzehntelfinalaus gegen Paraguay bei "MagentaTV".

+++ 3. Juli: Neben Nagelsmann: Auch Rettig geht +++ Neben Julian Nagelsmann gibt es noch einen weiteren Personalwechsel beim DFB: Andreas Rettig wird zum Ende des Jahres seinen Posten als Geschäftsführer räumen. Das gab der Verband parallel zur Meldung um Nagelsmann bekannt. Anders als beim scheidenden Bundestrainer jedoch läuft Rettigs Vertrag regulär aus. "Familiäre Gründe" gibt der 63-Jährige an. "Das ist keine Entscheidung, die mit dem Turnier in Zusammenhang steht (...). Wir haben dann verabredet, damit keine unnötige Unruhe (...) entsteht, das nicht zu kommunizieren", sagte Rettig am DFB-Campus. "Es müssen Weichen gestellt werden, und das soll nicht der scheidende Geschäftsführer machen."

+++ 2. Juli: Nicht Klopp! Ex-Nationalspieler empfiehlt Nagelsmann-Nachfolger +++ Nach Deutschlands frühem WM-Aus steht Bundestrainer Julian Nagelsmann nach ran-Informationen vor der baldigen Ablösung. Heiß gehandelt als Nachfolger wird Jürgen Klopp, doch Ex-Weltmeister Pierre Littbarski hat eine andere Empfehlung für den DFB: "Warum versuchen wir es nicht mal mit einem Coach aus dem Ausland? Pep Guardiola – das wäre einer, der für frischen Wind sorgen würde", sagte der 66-Jährige der "Bild". Und weiter: "Jürgen Klopp wäre ebenfalls nur ein Trainer, weil es keine Alternativen gibt. Ich finde, dass er sich mit seinem Job als Experte bei 'MagentaTV' keinen Gefallen getan hat, weil er den Bundestrainer öffentlich unter Druck gesetzt hat", betone "Litti". Keine positiven Worte findet Littbarski derweil für Nagelsmanns Arbeit: "Wer sagt, dass das ein großer Trainer ist? Große Trainer waren für mich Hitzfeld, Happel, Rehhagel, Lattek, Daum oder Heynckes – sie haben alle ihre Spuren hinterlassen", erklärte der Weltmeister von 1990: "Nagelsmann hinterlässt keine Spuren, sondern nur Traurigkeit. Ich habe keine Motivation mehr, mir die Länderspiele unserer Nationalelf anzuschauen, was ich immer gerne getan habe."

+++ 2. Juli: DFB-Spieler klagen über Physio-Betreuung und mangelhafte Kommunikation +++ Drei Tage nach dem bitteren Ausscheiden der DFB-Elf gegen Paraguay kommen immer mehr Probleme während dem Turnierverlauf ans Licht. Laut einem Bericht von "Sky" waren die Spieler schon seit längerem unzufrieden über die Kommunikation von Julian Nagelsmann. So soll sich der Bundestrainer bei den Spielern oft nur in kurzen Sprachnachrichten per WhatsApp gemeldet haben - längere Gespräche soll es demnach nur selten gegeben haben, wohl auch nicht bei Nominierungen. Darüber hinaus klagten viele Spieler über eine unzureichende physiotherapeutischen Betreuung vor Ort. Laut "Sky" hatte sich der DFB bereits Anfang 2026 mit Michael Deiß von einem von vielen Spielern geschätzten Physiotherapeuten getrennt. Er soll für viele Spieler eine Vertrauensperson gewesen sein. Dem Bericht nach wurde auf Wunsch der Spieler um Joshua Kimmich mit Dr. Jürgen Siegele ein renommierter externer Physio nach Winston-Salem einbestellt. Anschließend soll er eine zweistellige Anzahl an Spieler in einem separaten Gebäude in der Nähe des Teamhotels behandelt haben.

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+++ 1. Juli: DFB-Trikots nach WM-Aus zu Schnäppchenpreisen +++ Das frühe Aus der deutschen Nationalmannschaft kommt auch dem Trikotmarkt teuer zu stehen. Beim Onlinehändler "11teamsports" werden die Trikots von Joshua Kimmich und Co. teilweise zum halben Preis angeboten. Beispielsweise kostet das langärmelige "Authentic"-Heimtrikot nur noch 79,97 Euro statt ursprünglich 159,95 Euro. Auch weitere WM-Artikel des ausgeschiedenen DFB-Teams sind um bis zu 40 Prozent reduziert.

+++ 30. Juni: Klopp steht wohl für das Bundestraineramt bereit +++ Was hat diese Entscheidung zu bedeuten? Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die für Dienstag geplante Pressekonferenz überraschend abgesagt, die der Verband ran bestätigte. Nach dem peinlichen Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay sollte es ursprünglich im DFB-Quartier in Winston-Salem um 19 Uhr MESZ eine Abschluss-PK geben. Auch interessant: WM 2026 - Fehlentscheidung bei Rücknahme des Tah-Tors? "VAR setzt Schiedsrichter massiv unter Druck" Stattdessen sollen sich die Verantwortlichen nach Gesprächen in der Nacht laut "Sport1" gegen einen öffentlichen Auftritt von Bundestrainer Julian Nagelsmann entschieden haben. Eine sofortige Entlassung stünde laut "Sky"-Informationen allerdings nicht im Raum. Die Situation werde erst in Deutschland analysiert. Klar ist, dass das Vorgehen für Spekulationen sorgt, ob und wie es mit Nagelsmann weitergeht. Der 38-Jährige will bis zur EM 2028 – so lange läuft sein Vertrag – weitermachen. Nach dem erneut frühen WM-K.o. wird aber längst darüber spekuliert, dass Nagelsmann abgelöst wird. Laut "Sky" stünde Jürgen Klopp als Nachfolger bereit und würde das Bundestraineramt übernehmen, wenn es ihm angeboten werden würde. Von Sportdirektor Rudi Völler gab es aber Rückendeckung für Nagelsmann. "Ich bin immer noch davon überzeugt, dass er wahrscheinlich der Richtige ist, um weitermachen", sagte Völler, und ergänzte: "Ich bin nicht der DFB alleine, ich habe das nicht alleine zu entscheiden." Mehr zum Thema: WM 2026: Julian Nagelsmann verlässt USA Richtung München - Jürgen Klopp soll als Nachfolger bereitstehen

+++ 30. Juni: Manuel Neuer bestätigt erneuten DFB-Abschied +++ Mit dem bitteren Aus gegen Paraguay hat die Nationalmannschaftskarriere von Manuel Neuer ein - erneutes - Ende genommen. "Ja", sagte der Torhüter auf die Frage, ob das Sechzehntelfinale der WM sein letztes Länderspiel gewesen sei, in der ARD. Neuer hatte bereits nach der EM 2024 in Deutschland seinen Rücktritt erklärt, gab zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko aber sein Comeback im DFB-Trikot. Oliver Baumann, Stammtorwart in der Qualifikation, rückte dafür wieder ins zweite Glied. Neuer ist 40 Jahre alt, die Niederlage gegen Paraguay (3:4 im Elfmeterschießen) war sein 128. Länderspiel. In der "ewigen" DFB-Liste liegt der Weltmeister von 2014 damit auf Rang fünf hinter Lothar Matthäus (150), Miroslav Klose (137), Thomas Müller (131) und Lukas Podolski (130) - allesamt ebenfalls Weltmeister. Welche Kollegen außerdem aus eigenen Stücken ihre DFB-Karriere beenden, bleibt vor der EM 2028 in Großbritannien und Irland abzuwarten. Neuer ist mit Abstand der Älteste, zu den wenigen anderen Ü-30ern im Team gehört auch Kapitän Joshua Kimmich (31) - der einen Rücktritt ausschloss. "Ich werde immer die Power haben für einen neuen Anlauf. Was ich niemals tun werde, ist: aufgeben", sagte er. Mehr zum Thema: Nach WM-Aus: Manuel Neuer bestätigt erneuten DFB-Abschied

+++ 29. Juni: DFB-Stars sollen über Nagelsmann-Vorgehen verwundert sein +++ Julian Nagelsmann bekommt dieser Tage von zahlreichen Experten einiges an Kritik ab. Eine Situation, die für einen deutschen Bundestrainer im Laufe einer WM im Grunde nicht unüblich ist. Doch wie steht es eigentlich um die Beziehung zwischen der Mannschaft und dem Coach? Laut Informationen der "Bild", die sich auf Informationen aus der Mannschaft bezieht, herrscht über manche Dinge durchaus Verwunderung. So soll Nagelsmann abseits der Trainingseinheiten nur selten das direkte Gespräch mit seinen Spielern suchen. Dies soll die Folge gehabt haben, dass einige Akteure vor dem Ecuador-Spiel selbst nicht genau gewusst haben, wer spielt und wer nicht. Erst auf der Pressekonferenz soll klar geworden sein, dass der Coach nur die verletzungsbedingten Wechsel vornehmen möchte. Die Verwirrung soll auch davon gestärkt worden sein, dass im Abschlusstraining noch Maximilian Beier an der Seite von Florian Wirtz und Leroy Sané agierte, im Spiel aber doch wieder Jamal Musiala ran durfte. Nagelsmann begründete seine Entscheidung damit, dass sich die Mannschaft weiter einspielen solle. Dann wechselte er gegen Ecuador aber doch munter durch. Von den Feldspielern sind nur noch Nachrücker Assan Ouédraogo und Nick Woltemade ohne Einsatz. Bei Woltemade ist das verwunderlich, da der Angreifer einen großen Anteil an der geglückten Qualifikation hatte. Ebenso erstaunlich kam die Tatsache, dass Nadiem Amiri nach seiner guten Joker-Leistung gegen die Elfenbeinküste gegen Ecuador gar nicht ran durfte. Die Mannschaft soll sich dem Bericht der "Bild" für den weiteren Turnierverlauf mehr Klarheit und eine frühere Gewissheit über die Pläne des Trainers und ihre eigene Rolle wünschen. Auch interessant: DFB-Team: "Ein Vollskandal!" Deutschland hadert mit Schiedsrichter – die Stimmen nach dem Paraguay-Debakel

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+++ 27. Juni: Nathaniel Brown zurück im Training +++ Aufatmen bei Julian Nagelsmann: Linksverteidiger Nathaniel Brown ist nach seinen leichten Adduktorenproblemen auf den Trainingsplatz zurückgekehrt und steht dem Bundestrainer damit im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay zur Verfügung. Brown war im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador (1:2) von David Raum ersetzt worden. Nagelsmann begrüßte beim Training am Samstag im Spry Soccer Stadium in Winston-Salem alle 25 verbliebenen Spieler. Die Abschlusseinheit findet am Sonntagmorgen (Ortszeit) statt, ehe es danach im FIFA-Charterflieger nach Boston geht. Das Sechzehntelfinale findet am Montag (22.30 Uhr im Livestream) in Foxborough statt.

Der DFB-Kader in der Übersicht: