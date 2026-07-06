WM 2026: Donald Trump lobt England-Kapitän Harry Kane

Donald Trump outet sich überraschend als Fan von Harry Kane. Nach dem Sieg gegen Mexiko wird Englands Trainer Thomas Tuchel deshalb gefragt, ob er der Kapitän nicht mal wegen Rotsünder Jarell Quansah beim US-Präsidenten vorsprechen könne.

US-Präsident Donald Trump ist ein großer Sportfan, als ausgewiesener Fußballfachmann ist der 80-Jährige bisher aber noch nicht in Erscheinung getreten. Das dramatische Achtelfinale zwischen England und Mexiko (3:2) im Aztekenstadion verfolgte Trump aber offensichtlich im TV und vor allem ein Spieler hinterließ dabei Eindruck bei ihm.

"Harry Kane ist ein großartiger Spieler", schrieb der Politiker auf seinem eigenen Netzwerk "Truth Social". Der Mittelstürmer des FC Bayern hatte das zwischenzeitliche 2:0 durch Jude Bellingham vorbereitet, Kane erzielte das dritte Tor der "Three Lions" selbst. Der 32-Jährige verschuldete aber auch den Elfmeter, der zu Mexikos erneutem Anschlusstreffer führte.

Trump hatte bereits vor der Partie für Schlagzeilen gesorgt, weil er anscheinend seine Finger bei der Begnadigung von USA-Stürmer Folarin Balogun im Spiel hatte. Der Republikaner soll persönlich eine Überprüfung bei FIFA-Präsident Gianni Infantino angeregt haben, Baloguns Sperre wurde zur Bewährung ausgesetzt.