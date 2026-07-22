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WM 2026: Vater von Argentinien-Spieler klärt über Kabinen-Spannungen auf
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Der Vater von Alexis Mac Allister hat in einem Interview die Stimmung in der argentinischen Kabine vor dem WM-Finale erklärt.
Nach dem WM-Finale hatten Videos aus der argentinischen Kabine zu Spekulationen rund um die Stimmung in der Mannschaft der "Albiceleste" geführt.
In den Videos forderte Lionel Messi seine Mannschaft auf, ruhig zu bleiben und "alles" zu vergessen. In den Medien kamen daraufhin Spekulationen auf, was Messi damit gemeint hatte. Gab es vielleicht Spannungen innerhalb der Kabine, die das Team vergessen sollte?
WM-Finale: Schlechte Stimmung in der Argentinien-Kabine?
Carlos Mac Allister, der Vater von Liverpool-Spieler Alexis Mac Allister, äußerte sich in einem Interview mit dem argentinischen Radiosender "Radio La Red" zu der Situation. „Das Erste, was ich gestern an Alexis geschrieben habe: Was ist in der Umkleidekabine passiert, ist etwas passiert? Ich bin in dieselbe Zweifel-Logik verfallen", erklärte der 58-Jährige seine Verwunderung über das Kabinen-Video.
Doch Carlos Mac Allister ist sich sicher, dass wenn es negative Spannungen gegeben hätte, dass sein Sohn ihm davon erzählt hätte. "Was passiert ist, war, dass sie darüber gesprochen haben, rauszugehen und zu spielen, und zwar im fußballerischen Sinne des Spielens, des Passspiels, des Siegens, des Dreieckspiels, des Nicht-nach-vorne-Ballerns, der Ballbehauptung, und dass er sich darauf bezog," stellte der dreifache argentinische Nationalspieler klar. Die Final-Niederlage gegen Spanien habe nur einen Grund: "Spanien war besser."
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