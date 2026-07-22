DFB: Didi Hamann kritisiert Klopp-Entscheidung - DFB hätte Weltmeister-Trainer fragen sollen

ran Fußball WM 2026: Yamals Boxershorts sorgen für Mega-Hype um deutsche Marke Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Dietmar Hamann hat die schnelle Entscheidung für Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer kritisiert.

Julian Nagelsmann war kaum von seinem Amt befreit, als die ersten Gerüchte aufkamen, dass der DFB bereits mit Jürgen Klopp in Kontakt stünde. DFB-Team: Fahrplan nach WM - Klopp wird wohl noch diese Woche vorgestellt Didi Hamann kritisiert bei "Sky Austria", dass die Gespräche mit Klopp eindeutig zu früh aufgenommen wurden: "Ich glaube, dass man da auch wieder etwas überstürzt gehandelt hat. Lasst euch doch mal etwas Zeit." Zudem hätte der DFB sich auch mehr mit anderen möglichen Kandidaten auseinandersetzen sollen.

DFB: Deschamps als Deutschland-Trainer Einer der anderen Kandidaten, mit denen sich der DFB nicht ausreichend beschäftigt hätte, sei der ehemalige französische Nationaltrainer Didier Deschamps. "Ich weiß nicht, ob er Interesse hätte, aber man hätte ihn ja mal fragen können. Vielleicht würde es uns auch mal nicht schlecht tun, einen Ausländer zu holen, damit er andere Ideen in den Verband bringen kann," erklärt der 52-Jährige. "Klar, Jürgen Klopp ist 'Everybodys Darling' und halb frei durch seine Tätigkeit bei Red Bull, die ihn wohl gehen lässt", führte der ehemalige Bayern-Spieler aus: "Also lassen wir uns mal überraschen." Auch interessant: Jürgen Klopps Trainerteam - Ex-BVB-Star wohl dabei

- Anzeige -