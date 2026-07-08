K.o.-Phase
WM 2026: Wer schafft es ins Halbfinale? Alle Viertelfinal-Spiele im Überblick
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
WM 2026: Wenige Highlights! Klopp und Müller analysieren den Schweizer Sieg
Videoclip • 07:52 Min
Bei der ersten XXL-WM ist das Achtelfinale bereits die zweite Runde der K.o.-Phase. Wer zieht ins Viertelfinale ein und wer muss nach Hause fahren? ran gibt einen Überblick.
Deutschland ist schon zu Hause. Doch die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada geht endgültig in die heiße Phase. Die Viertelfinals stehen auf dem Programm.
Donnerstag, 09.07.2026
22:00 Uhr: Frankreich vs. Marokko - Übertragung bei der ARD und im Stream auf Joyn
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Freitag, 10.07.2026
Aktuelle Livestreams auf Joyn:
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Heute, 22:15 Uhr • WWE
WWE RAW im Stream
145 MinBald verfügbar
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145 Min
Samstag, 11.07.2026
Sonntag, 12.07.2026
03:00 Uhr: Argentinien vs. Schweiz - exklusiv auf MegantaTV
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