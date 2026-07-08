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K.o.-Phase

WM 2026: Wer schafft es ins Halbfinale? Alle Viertelfinal-Spiele im Überblick

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

WM 2026: Wenige Highlights! Klopp und Müller analysieren den Schweizer Sieg

Videoclip • 07:52 Min

Bei der ersten XXL-WM ist das Achtelfinale bereits die zweite Runde der K.o.-Phase. Wer zieht ins Viertelfinale ein und wer muss nach Hause fahren? ran gibt einen Überblick.

Deutschland ist schon zu Hause. Doch die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada geht endgültig in die heiße Phase. Die Viertelfinals stehen auf dem Programm.

Donnerstag, 09.07.2026

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Freitag, 10.07.2026

  • 21:00 Uhr: Spanien vs. Belgien - Übertragung im ZDF und im Stream auf Joyn

Aktuelle Livestreams auf Joyn:

Samstag, 11.07.2026

Sonntag, 12.07.2026

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