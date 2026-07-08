WM 2026: Wer schafft es ins Halbfinale? Alle Viertelfinal-Spiele im Überblick

ran Fußball WM 2026: Wenige Highlights! Klopp und Müller analysieren den Schweizer Sieg Videoclip • 07:52 Min Link kopieren Teilen

Bei der ersten XXL-WM ist das Achtelfinale bereits die zweite Runde der K.o.-Phase. Wer zieht ins Viertelfinale ein und wer muss nach Hause fahren? ran gibt einen Überblick.

Deutschland ist schon zu Hause. Doch die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada geht endgültig in die heiße Phase. Die Viertelfinals stehen auf dem Programm. WM 2026: Wer steht im Viertelfinale? Spielplan, Termine und alle Paarungen

Donnerstag, 09.07.2026 22:00 Uhr: Frankreich vs. Marokko - Übertragung bei der ARD und im Stream auf Joyn

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Freitag, 10.07.2026 21:00 Uhr: Spanien vs. Belgien - Übertragung im ZDF und im Stream auf Joyn

Samstag, 11.07.2026 23:00 Uhr: Norwegen vs. England - exklusiv auf MegantaTV

Sonntag, 12.07.2026 03:00 Uhr: Argentinien vs. Schweiz - exklusiv auf MegantaTV

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