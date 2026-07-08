ran Fußball WM 2026: Haaland lässt Fans im Netz komplett eskalieren Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

Die Fußball-WM 2026 ist in vollem Gange. Alle relevanten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier gibt es hier im Ticker.

Die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko geht in die heiße Phase. ran hat alle News, Gerüchte und Entwicklungen rund um das Turnier im Ticker.

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+++ Update, 08. Juli, 07:50 Uhr: Bayern-Neuzugang Ismael Saibari könnte im Viertelfinale gegen Frankreich spielen +++ Ismael Saibari ist eine der Entdeckungen bei der WM, seit seiner Verletzung im Sechzehntelfinale gegen Kanada fehlt er Marokko aber schmerzlich. Für das Viertelfinale gegen Frankreich (Donnerstag 22 Uhr live auf Joyn) gibt es nun Hoffnung, dass er wieder auf dem Platz stehen wird. Wie das marokkanische Portal "Almountakhab" berichtet, hat sich Saibari nur eine leichte Muskelzerrung zugezogen. Aktuell soll er ein spezielles Therapie- und Rehabilitationsprogramm durchlaufen, um rechtzeitig für das Viertelfinal-Duell mit dem WM-Finalisten von 2022 fit zu werden. Dem Bericht zufolge herrscht innerhalb des Teams Optimismus, dass er am Donnerstag wieder auf dem Platz stehen kann. "Wir wollen kein Risiko eingehen. Es ist wichtig, Spieler einzusetzen, die bei 100 Prozent sind, gerade in diesen Spielen, in denen es um alles geht", hatte Nationaltrainer Mohamed Ouahbi zuletzt allerdings klargestellt. Mit drei Toren ist Saibari, der nach der WM für rund 50 Millionen Euro zum FC Bayern wechseln wird, einer der wichtigsten Spieler seines Teams.

+++ Update, 07. Juli, 09:50 Uhr: Manzambi verpasst wohl Achtelfinale – Bangen um Vargas und Sow +++ Die Schweiz muss aller Voraussicht nach im WM-Achtelfinale gegen Kolumbien (22 Uhr live auf Joyn) auf Shootingstar Johan Manzambi verzichten. Genau wie seine Teamkollegen Ruben Vargas und Djibril Sow musste der Freiburger das Abschlusstraining der Eidgenossen vorzeitig abbrechen. "Blick" und "CH Media" berichten nun übereinstimmend, dass er das Spiel gegen Kolumbien auf jeden Fall verpassen wird. Gleiches gilt offenbar für Sow, nur bei Vergas besteht wohl noch Hoffnung, dass er doch rechtzeitig fit wird. "Klar wäre es schmerzhaft, wenn die Spieler, die das Training abgebrochen haben, nicht dabei sein könnten", betonte Trainer Murat Yakin am Montag nach dem Abschlusstraining. "Der Ärger ist natürlich groß, dass sie das Training einen Tag vor dem Spiel abbrechen mussten." Manzambi (fünf Skorerpunkte) und Vargas (drei Skorerpunkte) sind zwei der wichtigsten Offensivspieler des Teams, weshalb ein Ausfall für die Schweiz besonders bitter wäre. Mehr: WM 2026: Schweiz vs. Kolumbien - das Achtelfinale heute live im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker

+++ Update, 07. Juli, 05:07 Uhr: Lionel Scaloni kritisiert WM-Spielplan +++ Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni hat sich über den eng getakteten Spielplan in der Endphase der Fußball-WM beklagt und längere Verschnaufpausen gefordert. "Je näher man dem Ende kommt und je mehr Spiele absolviert wurden, desto mehr Erholung braucht man - doch genau das Gegenteil passiert", sagte Scaloni vor dem Achtelfinale am Dienstag gegen Ägypten. Am Freitag hatte die Albicelese ihr Sechzehntelfinale gegen Kap Verde bestritten und dabei erst nach Verlängerung gewonnen. In Miami habe sein Team "bei dieser Hitze gespielt und morgen spielen wir bereits wieder mittags", klagte Scaloni am Montag: "Die Erholungszeit ist nicht ideal." Ägypten, das ebenfalls am Freitag im Einsatz gewesen war, hätte "ein paar Stunden mehr" gehabt: "Kein riesiger Unterschied, aber ich glaube, dass Erholung umso wichtiger wird, je weiter die Weltmeisterschaft fortschreitet." Sollte Argentinien das Finale erreichen, hätte das Team um Superstar Lionel Messi am Ende innerhalb von 17 Tagen fünf Spiele bestritten. Die zusätzlichen 30 Minuten in der Hitze von Miami hatte Scalonis Spielern zugesetzt, viele seiner Profis beendeten die Partie mit Krämpfen. Scaloni bestätigte, dass Messi trotz der vollen 120 Minuten Einsatzzeit fit genug ist, um von Beginn an zu spielen.

+++ Update, 06. Juli, 08:05 Uhr: Mexiko-Coach tritt nach WM-Aus zurück +++ Dem Aus bei der Heim-WM folgte die Bestätigung des Rücktritts - Javier Aguirre ist nicht mehr Trainer der mexikanischen Nationalmannschaft. "Ich sage auf Wiedersehen zum Fußball. Auf Wiedersehen zum Aztekenstadion", sagte der 67-Jährige nach der 2:3-Niederlage im Achtelfinale gegen England in der Nacht auf Montag deutscher Zeit: "Ich gehe mit Stolz." Den Posten des Chefcoaches übernimmt nun wie geplant der ehemalige Barca-Profi Rafael Márquez, der seit 2024 als Co-Trainer unter Aguirre fungierte. Für Aguirre endet nun seine bereits dritte Amtszeit als Coach Mexikos. Schon 2002 und 2010 trainierte er die Nationalauswahl bei den jeweiligen Weltmeisterschaften, scheiterte jeweils aber ebenfalls im Achtelfinale. Im Juli 2024 hatte er das Amt erneut übernommen. Während seiner Trainerlaufbahn hatte Aguirre zudem die Nationalmannschaften Japans und Ägyptens betreut. Beim diesjährigen Turnier im eigenen Land hatte sich Mexiko ohne Gegentor als Sieger der Gruppe A gegen Südafrika, Südkorea und Tschechien durchgesetzt und auch das Sechzehntelfinale durch ein 2:0 gegen Ecuador überstanden. Gegen England war nun in Mexiko-Stadt Endstation.

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+++ Update, 06. Juli, 01:10 Uhr: Fix! Englands Achtelfinale nach hinten verschoben - Gewitter in Mexiko City +++ Wegen eines schweren Gewitters rund um Mexiko City wurde das Achtelfinal-Spiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und England nun von der FIFA zunächst mal um eine Stunde nach hinten verschoben. Damit beginnt die Begegnung frühestens um 3 Uhr nachts deutscher Zeit.

+++ Update, 05. Juli, 23:20 Uhr: Gewitter in Mexiko City - England-Achtelfinale in Gefahr? +++ Ist der Achtelfinal-Kracher zwischen Mexiko und England im Aztekenstadion in Gefahr? In der Nacht auf Montag um 2 Uhr nachts deutscher Zeit soll die Partie in Mexiko City angepfiffen werden. Doch gut drei Stunden vor dem Anpfiff vermeldeten englische Reporter ein Gewitter in der Nähe des Aztekenstadions. Laut dem englischen "Mirror" müsse das Spiel automatisch um 30 Minuten verschoben werden, sofern es im Umkreis von bis zu acht Meilen Blitzeinschläge gebe. Ein offizielles Statement der FIFA über eine etwaige Verspätung des Anpfiffs gibt es bislang nicht.

+++ Update, 04. Juli, 11:26 Uhr: Frankreich gegen Paraguay ohne Real-Star Tchouameni +++ Frankreich muss in seinem Achtelfinale auf Mittelfeldstar Aurelien Tchouameni verzichten. Wie der Radiosender "RMC Sport" in Erfahrung gebracht hat, fällt der Sechser von Real Madrid gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay aufgrund von Muskelbeschwerden aus. Demnach habe sich der Mittelfeldspieler am Vorabend des Spiels verletzt, stünde Trainer Didier Deschamps in einem Viertelfinale gegen Co-Gastgeber Kanada oder Marokko aber wohl wieder zur Verfügung. Tchouameni ist eine feste Größe in der Zentrale der Equipe Tricolore: Drei von vier WM-Partien Frankreichs bestritt er über die volle Distanz - wie auch zuletzt beim 3:0 im Sechzehntelfinale gegen Schweden. Im französischen Starensemble könnte neben dem auf der Doppelsechs ebenfalls gesetzten Adrien Rabiot der Ex-Gladbacher Manu Kone ins Team rotieren. Auch interessant: WM 2026: Frankreich vs. Marokko - Viertelfinale live im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

+++ Update, 03. Juli, 15:20 Uhr: Vorteil Paraguay? Frankreich droht eine Hitzeschlacht +++ Paraguay schwebt nach dem Triumph gegen Deutschland im Sechzehntelfinale der WM 2026 immer noch auf Wolke 7. Gegen Frankreich könnten sich die Südamerikaner nun einen Vorteil durch den Wettergott erhoffen. Aktuelle Wetterberichte gehen davon aus, dass das Spiel in Philadelphia (17 Uhr Ortszeit) eine Hitzeschlacht werden könnte. Fast 40 Grad werden für den Anpfiff erwartet. Hinzu kommt eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Der Nationale Wetterdienst hat eine Hitzewarnung bis 20 Uhr herausgegeben. Vorteil Paraguay also? Dort sind die Sommer oft sehr heiß und schwül. Im Schnitt liegen die Sommertemperaturen tagsüber bei 32 bis 35 Grad. Spitzenwerte klettern auf über 40 Grad. Allerdings: In der Heimat spielt keiner aus dem Kader des Deutschland-Bezwingers. DFB: Folgt Jürgen Klopp? Die wichtigsten Fragen und Antworten nach dem Aus von Julian Nagelsmann Immerhin 14 Spieler sind aber in Südamerika aktiv – nämlich in Brasilien (acht) oder Argentinien (sechs), wo die Bedingungen nicht großartig anders sind. In Sachen Hitzeakklimatisierung dürfte Paraguay also einen leichten Vorteil haben. Frankreich erlebte bei diesem Turnier schon einige Wetterextreme. Gegen den Irak wurde die Partie zur Halbzeit über zwei Stunden lang unterbrochen, weil ein Unwetter in der Nähe war. In den USA gibt es dahingehend harte Regelungen. Gewitter könnte es auch am Samstag in Philadelphia geben. Anstoß ist um 23 Uhr deutscher Zeit.

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+++ Update, 02. Juli, 20:39 Uhr: Protest gegen Nationaltrainer - Senegal-Star Pape Gueye tritt zurück +++ Nach dem Aus im WM-Sechzehntelfinale gegen Belgien (2:3 n.V.) kam es bei der senegalesischen Nationalmannschaft zu einem postwendenden Rücktritt. Nur wenige Stunden nach der dramatischen Niederlage gegen Belgien erklärte Star-Spieler Pape Gueye seinen Abschied aus der Nationalmannschaft - zumindest vorübergehend. Damit übte der 27-Jährige offen Protest gegen Nationaltrainer Pape Thiaw: "Ich werde noch einmal zurückkommen, um ein paar Worte zu dem Aus zu sagen … Aber ich möchte heute schon ankündigen, dass ich, solange dieser Trainerstab im Amt ist, eine Pause bei der Nationalmannschaft einlegen werde", schrieb der Profi vom FC Villarreal auf "Instagram". Gegen Belgien verspielte der Senegal eine 2:0-Führung, Gueye wurde unerwartet früh ausgewechselt wurde. Er musste zu seinem Unverständnis bereits in der 66. Minute das Feld verlassen. "Ich war körperlich in guter Form, aber letztlich trifft der Trainer die Entscheidungen ... Das respektieren wir", sagte er direkt nach dem Spiel dazu.