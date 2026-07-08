Der Fußball-Boom ist in den USA angekommen. Das zeigt sich auch bei den Zuschauerzahlen.

Das WM-Achtelfinale zwischen den USA und Belgien ist offiziell das meistgeschaute Fußballspiel in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

Das gab der übertragende Sender "Fox" bekannt. Demnach haben 30 Millionen Menschen in den Staaten das K.-o.-Spiel der US-Boys verfolgt, in der Spitze waren es sogar 36,895 Millionen Zuschauer.

Auch auf "NBC" und "Telemundo", wo das Spiel auf Spanisch lief, hagelte es neue Rekorde. Mit rund zwölf Millionen Zuschauern war es ebenfalls das meistgesehene Spiel der US-Nationalmannschaft in spanischer Sprache.