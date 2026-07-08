Fußball-WM
WM 2026: USA gegen Belgien meistgesehenes Fußballspiel der US-Geschichte
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ran Fußball
WM 2026: Ruben Vargas nach dem entscheidenden Elfmeter im siebten Himmel
Videoclip • 57 Sek
Der Fußball-Boom ist in den USA angekommen. Das zeigt sich auch bei den Zuschauerzahlen.
Das WM-Achtelfinale zwischen den USA und Belgien ist offiziell das meistgeschaute Fußballspiel in der Geschichte der Vereinigten Staaten.
Das gab der übertragende Sender "Fox" bekannt. Demnach haben 30 Millionen Menschen in den Staaten das K.-o.-Spiel der US-Boys verfolgt, in der Spitze waren es sogar 36,895 Millionen Zuschauer.
Auch auf "NBC" und "Telemundo", wo das Spiel auf Spanisch lief, hagelte es neue Rekorde. Mit rund zwölf Millionen Zuschauern war es ebenfalls das meistgesehene Spiel der US-Nationalmannschaft in spanischer Sprache.
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WM 2026: Fußball hängt auch NBA ab
Zum Vergleich: Das WM-Finale 2022 verfolgten auf "Fox" nur rund 16,8 Mio. Menschen.
Auch im Vergleich zu den NBA-Finals steht der Fußball aktuell sehr gut da. Das entscheidende Spiel 5 zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs zog im Schnitt 24,5 Millionen Menschen vor die Fernsehgeräte, was einer der besten NBA-Werte seit Jahren war.
Durch das Aus des US-Teams sind nun aber fallende Quoten zu befürchten. Nach der Kontroverse um US-Stürmer Folarin Balogun hatte das Team gegen Belgien keine Chance und verlor am Ende klar mit 1-4.
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