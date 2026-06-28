Bei der Fußball-WM beginnt die heiße Phase. Nun ist klar, welche Spiele der K.o.-Runde exklusiv bei Magenta laufen und welche auch frei empfangbar gezeigt werden.

Sechs der 16 Spiele in der ersten K.o.-Runde der Fußball-WM sind exklusiv bei "MagentaTV" zu sehen. Dies betrifft auch das Sechzehntelfinale des Titelanwärters Frankreich gegen Schweden am Dienstag.

Zudem überträgt einzig MagentaTV die Spiele Niederlande gegen Marokko, Mexiko gegen Ecuador, USA gegen Bosnien und Herzegowina, Portugal gegen Kroatien sowie Argentinien gegen Kap Verde.

Auch die übrigen zehn Spiele werden beim Streaminganbieter der Telekom gezeigt, überdies übertragen "ARD" und "ZDF" im Wechsel live. Die Übertragungen des Sechzehntelfinales im Überblick: