ran Fußball WM 2026: Kane wie Messi! Klopp sieht "perfektes WM-Spiel" Videoclip • 04:23 Min Link kopieren Teilen

Die 23. Fußball-Weltmeisterschaft steht vor der Tür. Insgesamt gab es bis dato acht Nationen, die den Titel gewinnen konnten. ran zeigt alle bisherigen Weltmeister.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada steht vor der Tür. In diesem Sommer haben erstmals 48 statt zuletzt 32 Nationen die Chance auf die prestigeträchtige Trophäe. Insgesamt acht Nationen konnten den Titel bisher gewinnen. ran zeigt die bisherigen Sieger aller Weltmeisterschaften.

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1930: Uruguay An der ersten Fußball-Weltmeisterschaft nahmen gerade einmal 13 Länder teil. Aus Europa waren es lediglich vier Mannschaften, die die dreiwöchige Schiffsfahrt nach Uruguay antraten. Am Ende gewann das Gastgeberland das Finalspiel gegen Argentinien mit 4:2. Bemerkenswert: Schon damals verfolgten 68.346 Zuschauer das Geschehen im Stadion.

1934: Italien Vier Jahre später waren es bereits 16 Länder, die an der Weltmeisterschaft in Italien teilnahmen. Allerdings trug das Turnier einen faden Beigeschmack, da der italienische Diktator Benito Mussolini die WM propagandistisch als Werbung nutzte. Am Ende war es auch die italienische Nationalmannschaft, welche sich durch einen 2:1-Sieg im Finale gegen die Tschechoslowakei zum Weltmeister krönte. Deutschland gewann damals das Spiel um Platz drei mit 3:2 gegen Österreich.

1938: Italien Die WM 1938 wurde in Frankreich ausgetragen, nachdem sich das Land gegen die Mitbewerber Argentinien und Deutschland durchgesetzt hatte - Deutschland erhielt dabei keine einzige Stimme. Am Ende konnte die italienische Nationalmannschaft den zweiten Weltmeistertitel in Folge gewinnen, nachdem sie das Finalspiel gegen Ungarn mit 4:2 für sich entscheiden konnte.

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1950: Uruguay Die WM 1942 war wegen dem Ausbruchs des zweiten Weltkrieges (1939-1945) abgesagt worden, erst nach dem Krieg setzte sich der FIFA-Kongress 1946 wieder zusammen, um die nächste Weltmeisterschaft zu planen. Das Turnier fand später in Brasilien statt, allerdings nahmen nur 13 Verbände teil. Aufgrund der ungeraden Teilnehmerzahl fand kein klassisches Finale, sondern eine Finalrunde statt, in der die vier Gruppensieger Brasilien, Spanien, Schweden und Uruguay jeweils gegeneinander antraten. Am Ende stand Uruguay mit zwei Siegen und einem Unentschieden an der Spitze der Tabelle.

1954: Deutschland Die Endrunde der WM 1954 war die erste, die offiziell als "Fußball-Weltmeisterschaft" bezeichnet wurde. Im Turnier in der Schweiz traten insgesamt 16 Nationen an - erstmals seit 1938 auch wieder die Nationalmannschaft der Bundesrepublik Deutschland. Diese konnte das Turnier entgegen allen Erwartungen gewinnen. Im später bezeichneten "Wunder von Bern" konnte die DFB-Elf nach 0:2-Rückstand mit 3:2 gegen Ungarn gewinnen und sich erstmals Weltmeister nennen.

1958: Brasilien Eigentlich wäre nach der WM 1954 in der Schweiz ein südamerikanisches Land mit der Austragung an der Reihe gewesen, allerdings war Schweden der einzige Bewerber und erhielt so den Zuschlag. Von 16 Teilnehmern setze sich der Gastgeber bis ins Finale durch, verlor dort allerdings mit 2:5 gegen Brasilien.

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1962: Brasilien Nach zwei Turnieren in Europa war 1962 ein südamerikanisches Land mit der Austragung an der Reihe. Überraschend setzte sich bei der finalen Abstimmung Chile gegen Mitbewerber Argentinien durch. Am Ende gewann die chilenische Nationalmannschaft sogar das Spiel um Platz drei. Im Finale bezwang Brasilien die Tschechoslowakei mit 3:1 und war nach Italien die zweite und bisher letzte Nation, die den WM-Titel verteidigen konnte.

1966: England 1966 bewarb sich England unter dem Motto "100 Jahre Fußball in England", da der englische Fußballverband "Football Association (FA)" 1863 gegründet worden war, und erhielt den Zuschlag für die Austragung des Turniers. Am Ende konnte sich die englische Nationalmannschaft bis ins Endspiel spielen und dieses mit 4:2 gegen die Bundesrepublik Deutschland gewinnen - das zwischenzeitliche 3:2 für England ging später als "Wembley-Tor" in die Geschichte ein.

1970: Brasilien Nach dem Olympischen Spielen 1968 fand auch die WM 1970 in Mexiko statt. Kurios: Es war die erste Weltmeisterschaft, bei der man wechseln durfte. Vorher mussten die Mannschaften in Unterzahl spielen, wenn sich ein Spieler verletzte. Im Finale standen sich die zwei früheren Weltmeister Brasilien und Italien gegenüber. Am Ende konnte sich die Selecao mit 4:1 durchsetzen. Es war nicht nur der dritte Weltmeistertitel aus den vier vergangenen Turnieren, sondern auch der dritte Triumph für Pele - damit ist er bis heute der einzige Spieler, der die WM so oft gewinnen konnte.

1974: Deutschland Die zehnte Weltmeisterschaft wurde in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin ausgetragen. Für das Turnier wurde der WM-Pokal entworfen, der bis heute noch genutzt wird. Am Ende gewann die deutsche Nationalmannschaft das Endspiel gegen die Niederlande mit 2:1, nachdem man bereits in der 2. Minute mit 0:1 in Rückstand geraten war.

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1978: Argentinien Bereits 1966 hatte Argentinien den Zuschlag für die WM 1978 erhalten. Im Vorfeld galt das Land allerdings als schwieriger Gastgeber, da es seit 1976 von einer Militärdiktatur regiert worden war. Das Turnier ging dennoch ohne große Zwischenfälle über die Bühne. Nach Uruguay und Brasilien wurde Argentinien zum dritten südamerikanischen WM-Sieger, nach dem sie das Finale mit 3:1 gegen die Niederlande gewinnen konnten.

1982: Italien Neben der Vergabe für die WM 1974 in Deutschland und 1978 in Argentinien wurde 1966 bereits die WM 1982 an Spanien vergeben. Damit hatte das Land 16 Jahre Zeit, sich auf die Austragung vorzubereiten - länger als jede andere Nation. Erstmals traten bei dem Turnier 24 Mannschaften an. Im Endspiel standen sich Italien und die Bundesrepublik Deutschland im Santiago Bernabeu gegenüber. Schlussendlich konnte die italienische Nationalmannschaft das Spiel mit 3:1 für sich entscheiden und ihren bis dato dritten Weltmeistertitel feiern.

1986: Argentinien Die WM 1986 sollte ursprünglich in Kolumbien stattfinden, allerdings zog das Land 1982 als Gastgeber zurück, weil es die Anforderungen der FIFA finanziell und infrastrukturell nicht erfüllen konnte. Daraufhin wurde Mexiko als neuer Austragungsort festgelegt. Am Ende gewann Argentinien das Finale mit 3:2 gegen die Bundesrepublik Deutschland. Die DFB-Elf verlor damit ihr zweites WM-Finale in folge. Zuvor hatte sich Argentinien durch die legendäre "Hand Gottes" von Diego Maradona im Viertelfinale mit 2:1 gegen England durchgesetzt.

1990: Deutschland Nach 1934 wurde die Weltmeisterschaft 1990 das zweite Mal in Italien ausgetragen. Am Ende gewann der Gastgeber immerhin das Spiel um Platz drei mit 2:1 gegen England. Im Finale konnte sich Deutschland mit 1:0 gegen Argentinien durchsetzen und war damit die erste europäische Mannschaft, die in einem WM-Endspiel gegen eine südamerikanische Mannschaft gewinnen konnte.

1994: Brasilien Die WM 1994 fand erstmals in den USA statt. Obwohl der Fußball in den Vereinigten Staaten zur damaligen Zeit noch deutlich mehr wie heute eine Nischensportart war, entwickelte sich das Turnier zum Zuschauermagnet: Es war die WM, die bis heute sowohl die meisten Zuschauer pro Spiel als auch insgesamt hatte, obwohl die Anzahl der Spiele später von 52 auf 64 erhöht wurde. Im Endspiel konnte Brasilien mit 3:2 im Elfmeterschießen gegen Italien gewinnen, nachdem bis zum Ende der Verlängerung kein einziges Tor gefallen war. Den entscheidenden Elfmeter verschoss Roberto Baggio und ging als "Der Mann, der stehend starb" in die Geschichte ein.

1998: Frankreich Mehr als ein halbes Jahrhundert nach 1938 fand wieder eine Weltmeisterschaft in Frankreich statt. Erstmals nahmen 32 Nationen an der Endrunde des Turniers teil. Schlussendlich konnte Frankreich den WM-Sieg im eigenen Land mit einem 3:0-Sieg im Finale gegen Brasilien perfekt machen und zum ersten Mal Weltmeister werden.

2002: Brasilien Die erste WM nach der Jahrtausendwende fand nicht nur erstmals in Asien statt, sondern auch erstmals in zwei Ländern. Gastgeberländer waren überraschenderweise Japan und Südkorea, nachdem sich die beiden Länder eigentlich getrennt beworben hatten. Im Endspiel bezwang Brasilien Deutschland mit 2:0, nachdem Oliver Kahn die DFB-Elf zuvor im Alleingang ins Finale gebracht hatte. Für diese Leistung wurde er nicht nur Torwart, sondern auch als bisher einziger Schlussmann Spieler des Turniers.

2006: Italien Nach 1974 fand die Fußball-WM ein zweites und bisher letztes Mal in Deutschland statt. Das Turnier wurde wegen der ausgelassenen Stimmung und dem durchgängig guten Wetter zum deutschen "Sommermärchen." Schlussendlich scheiterte die DFB-Elf im Halbfinale mit 0:2 in der Verlängerung gegen Italien. Eben jene italienische Nationalmannschaft konnte das Finale dann mit 5:3 im Elfmeterschießen gegen Frankreich gewinnen. Bis heute unvergessen bleibt dabei der Kopfstoß von Zinedine Zidane gegen Marco Materazzi - die letzte Aktion in der großen Karriere des Franzosen.

2010: Spanien Die WM 2010 fand erstmals auf dem afrikanischen Kontinent statt. Gastgeberland war Südafrika, für das aber bereits in der Gruppenphase Schluss war. Und das, obwohl die Mannschaft Gruppengegner Frankreich besiegen konnte. Im Finale bezwang Spanien die Niederlande mit 1:0 durch ein spätes Tor von Andres Iniesta in der 116. Minute. Es war der erste WM-Titel für "La Furia Roja."

WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA

Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird. (Stand: 05. Februar 2024)

Auch interessant: WM 2026: 4,5 Millionen Ticketanfragen in der ersten Phase imago

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium

Kapazität: 71.000

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale 2017 Getty Images

Boston/Foxborough: Gillette Stadium

Kapazität: 68.756

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) 2018 Getty Images

Dallas: AT&T-Stadium

Kapazität: 80.000 bis 108.713

WM-Spiele: 9 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale) 2010 Getty Images

Houston: NRG Stadium

Kapazität: 71.500

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2007 Getty Images

Kansas City: Arrowhead Stadium

Kapazität: 76.416

WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) 2011 Getty Images

Los Angeles: SoFi Stadium

Kapazität: 70.270 (bis zu 100.240 Plätze)

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) getty

Miami: Hard Rock Stadium

Kapazität: 65.326

WM-Spiele: 7 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3) 2017 Getty Images

New York/New Jersey: MetLife Stadium

Kapazität: 82.500

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, Finale) 2016 Getty Images

Philadelphia: Lincoln Financial Field

Kapazität: 69.176

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale) 2017 Getty Images

San Francisco: Levi's Stadium

Kapazität: 68.500

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) 2016 Getty Images

Seattle: Lumen Field

Kapazität: 67.000

WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2016 Getty Images

Guadalajara/Mexiko: Estadio Akron

Kapazität: 45.500

WM-Spiele: 4 (4 Gruppenspiele) getty

Mexiko City/Mexiko: Aztekenstadion

Kapazität: 81.070

WM-Spiele: 5 (3 Gruppenspiele, darunter das Eröffnungsspiel, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2017 Getty Images

Monterrey/Mexiko: Estadio BBVA Bancomer

Kapazität: 51.000

WM-Spiele: 4 (3 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) imago

Toronto/Kanada: BMO Field

Kapazität: 30.991

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) getty

Vancouver/Kanada: BC Place Stadium

Kapazität: 21.000 - 54.320

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2020 Getty Images 1 / 17 zum vorherigen Bild

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2014: Deutschland Die mittlerweile 20. Weltmeisterschaft fand nach 1950 zum zweiten Mal in Brasilien statt. Mit 171 Toren wurde bei dem Turnier der Torrekord bei Endrunden mit 32 Mannschaften eingestellt. Die meisten Tore erzielte dabei die DFB-Elf (18) - fast die Hälfte davon fielen im legendären Halbfinale gegen Brasilien (7:1). Im Finale gewann Deutschland nach einem Tor von Mario Götze in der 113. Minute mit 1:0 gegen Argentinien und war damit die erste europäische Mannschaft, die eine WM auf dem Kontinent gewinnen konnte.