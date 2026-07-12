WM 2026
WM 2026: Giganten Frankreich und Spanien an der Spitze - das Power Ranking vor dem Halbfinale
Aktualisiert:von Christian Stüwe
ran Fußball
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Das Viertelfinale der WM-Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist beendet, jetzt stehen die entscheidenden Spiele im Halbfinale an. ran ordnet die besten vier Teams in einem Power Ranking ein.
Mit der Begegnung zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika im legendären Aztekenstadion wurde am 11. Juni die WM 2026 eröffnet. Das Endspiel wird sie in New York/New Jersey am 19. Juli beenden.
Bei der größten Weltmeisterschaft der Geschichte wurden mittlerweile 44 von 48 Teams, darunter auch das DFB-Team, eliminiert, übrig bleiben vier Mannschaften im Halbfinale.
Welche Nationen sind nun die heißesten Titelanwärter,?
ran zeigt das Power Ranking zum Halbfinale der WM 2026.
Platz 4: England
Weltrangliste: 4.
Gegner bei der WM: Kroatien (4:2), Ghana (0:0), Panama (2:0), DR Kongo (2:1), Mexiko (3:2), Norwegen (2:1 n.V.)
Bei extrem hohen Temperaturen in Miami lieferten sich die Engländer im Viertelfinale ein intensives Duell über 120 Minuten gegen Norwegen - und setzten sich letztlich knapp durch.
Vor allem Doppeltorschütze Jude Bellingham hinterließ dabei einen starken Eindruck, sodass sich die "Three Lions" sogar ein eher unauffälligen Auftritt von Kapitän und Torjäger Harry Kane leisten konnten.
Letztlich profitierte England im Viertelfinale in der Verlängerung von einem Fehler des norwegischen Keepers, Bellingham staubte souverän ab. Lobenswert ist allerdings die Defensivleistung, denn England gelang es weitestgehend, Norwegens Stürmerstar Haaland zu neutralisieren.
Im Halbfinale wartet mit Titelverteidiger Argentinien nun aber ein ganz anderes Kaliber (Mi., ab 21:00 Uhr im Joyn-Livestream und im Liveticker). Da geht es dann nicht nur darum, Lionel Messi aus dem Spiel zu nehmen, sondern die gesamte Offensive mit Weltklasse-Stars.
WM-Livestreams auf Joyn:
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Platz 3: Argentinien
Weltrangliste: 1.
Gegner bei der WM: Algerien (3:0), Österreich (2:0), Jordanien (3:1), Kap Verde (3:2 n.V.), Ägypten (3:2), Schweiz (3:1 n.V.)
Argentinien musste im Viertelfinale gegen die Schweiz schon zum zweiten Mal in der K.o.-Phase Überstunden machen und in die Verlängerung. Doch auch dieses Mal hatte der Titelverteidiger in Überzahl das bessere Ende für sich.
Zwar überzeugte Argentinien auch gegen die Eidgenossen nicht durchgehend, aber gewann dennoch mit 3:1 nach 120 Minuten. Einmal mehr konnte sich die "Albiceleste" auf Superstar Lionel Messi verlassen.
Bis zur möglichen Titelverteidigung sind es nur noch zwei Siege und mit einem Messi in Topform ist gegen England (Mi., ab 21:00 Uhr im Joyn-Livestream und im Liveticker) erneut alles drin.
Zumal der Stamm der argentinischen Mannschaft durchweg erfahren und sehr eingespielt ist. Und: Argentinien hat nicht den ultimativen Druck, endlich wieder Weltmeister zu werden, denn sie wurden es erst 2022.
England wartet hingegen schon seit 1966 auf einen weiteren WM-Triumph.
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Platz 2: Spanien
Weltrangliste: 2.
Gegner bei der WM: Kap Verde (0:0), Saudi-Arabien (4:0), Uruguay (1:0), Österreich (3:0), Portugal (1:0), Belgien (2:1)
Die spanische Nationalmannschaft musste im Viertelfinale beim 2:1-Sieg gegen Belgien zwar das erste Gegentor des Turniers hinnehmen, setzte sich aber trotzdem durch.
Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente profitierte dabei letztlich vom Drama um Belgiens eingewechseltem Keeper Senne Lammens, der vor dem Tor von Joker Mikel Merino eklatant patzte.
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Die spielerische Leistung war jedoch auch gegen Belgien durchaus überzeugend, Lamine Yamal glänzte sogar ohne direkte Torbeteiligung.
Zudem untermauerte Merino seinen Status als Super-Joker, traf nun nach Einwechslung gegen Portugal und Belgien entscheidend.
Solche Optionen in der Hinterhand zu haben, kann im Kampf um den WM-Titel ein entscheidender Vorteil sein. Gegen Frankreich sollten die Spanier (Di., 21:00 Uhr im Joyn-Livestream und im Liveticker) so zumindest Chancen haben, ins Endspiel einzuziehen.
Platz 1: Frankreich
Weltrangliste: 3.
Gegner bei der WM: Senegal (3:1), Irak (3:0), Norwegen (4:1), Schweden (3:0), Paraguay (1:0), Marokko (2:0)
Den überzeugendsten Auftritt im Viertelfinale legte wohl ohne Zweifel die französische Nationalmannschaft hin. Mit einem recht lockeren 2:0-Erfolg gegen Marokko kam die "Equipe Tricolore" überspitzt formuliert, fast im Schongang ins Halbfinale.
Und erneut gewann Frankreich in der K.o.-Phase ohne Gegentor. Zudem kann sich Nationaltrainer Didier Deschamps auf seine Offensivstars Kylian Mbappe und Ousmane Dembele verlassen, die gegen Marokko jeweils trafen.
Mit Spanien (Di., 21:00 Uhr im Joyn-Livestream und im Liveticker) kommt nun im Halbfinale zum Giganten-Duell für die Franzosen und tendenziell ist das vielleicht schon das vorweggenommene Traum-Endspiel.
Eines steht jedenfalls fest: Der Titel bei der WM 2026 wird nur über die Franzosen vergeben.
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