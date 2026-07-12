ran Fußball WM 2026 - Thomas Tuchel wird deutlich: "Hat nichts mit Mentalität zu tun" Videoclip • 02:17 Min Link kopieren Teilen

Das Viertelfinale der WM-Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist beendet, jetzt stehen die entscheidenden Spiele im Halbfinale an. ran ordnet die besten vier Teams in einem Power Ranking ein.

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WM-Livestreams auf Joyn: Bald verfügbar Samstag, 18.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

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Platz 3: Argentinien Weltrangliste: 1.

Gegner bei der WM: Algerien (3:0), Österreich (2:0), Jordanien (3:1), Kap Verde (3:2 n.V.), Ägypten (3:2), Schweiz (3:1 n.V.) Argentinien musste im Viertelfinale gegen die Schweiz schon zum zweiten Mal in der K.o.-Phase Überstunden machen und in die Verlängerung. Doch auch dieses Mal hatte der Titelverteidiger in Überzahl das bessere Ende für sich. WM 2026: Diese WM von Lionel Messi darf keinen Einfluss auf den Ballon d'Or haben - ein Kommentar Zwar überzeugte Argentinien auch gegen die Eidgenossen nicht durchgehend, aber gewann dennoch mit 3:1 nach 120 Minuten. Einmal mehr konnte sich die "Albiceleste" auf Superstar Lionel Messi verlassen. Bis zur möglichen Titelverteidigung sind es nur noch zwei Siege und mit einem Messi in Topform ist gegen England (Mi., ab 21:00 Uhr im Joyn-Livestream und im Liveticker) erneut alles drin. Zumal der Stamm der argentinischen Mannschaft durchweg erfahren und sehr eingespielt ist. Und: Argentinien hat nicht den ultimativen Druck, endlich wieder Weltmeister zu werden, denn sie wurden es erst 2022. England wartet hingegen schon seit 1966 auf einen weiteren WM-Triumph.

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Platz 2: Spanien Weltrangliste: 2.

Gegner bei der WM: Kap Verde (0:0), Saudi-Arabien (4:0), Uruguay (1:0), Österreich (3:0), Portugal (1:0), Belgien (2:1) Die spanische Nationalmannschaft musste im Viertelfinale beim 2:1-Sieg gegen Belgien zwar das erste Gegentor des Turniers hinnehmen, setzte sich aber trotzdem durch. Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente profitierte dabei letztlich vom Drama um Belgiens eingewechseltem Keeper Senne Lammens, der vor dem Tor von Joker Mikel Merino eklatant patzte. England-Tor vs. Norwegen irregulär? Riesen-Aufregung nach Bellingham-Treffer - Ball berührte wohl Kameraseil Die spielerische Leistung war jedoch auch gegen Belgien durchaus überzeugend, Lamine Yamal glänzte sogar ohne direkte Torbeteiligung. Zudem untermauerte Merino seinen Status als Super-Joker, traf nun nach Einwechslung gegen Portugal und Belgien entscheidend. Solche Optionen in der Hinterhand zu haben, kann im Kampf um den WM-Titel ein entscheidender Vorteil sein. Gegen Frankreich sollten die Spanier (Di., 21:00 Uhr im Joyn-Livestream und im Liveticker) so zumindest Chancen haben, ins Endspiel einzuziehen.