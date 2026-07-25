Olympiastadion steht in Flammen - es ist nicht das erste Mal

Die Finals 2026 bieten auch dem Beachvolleyball eine Bühne. ran hat alle Informationen zum Event zusammengefasst.

Im Rahmen der "Finals" finden vom 23. Juli bis 26. Juli auf dem Opernplatz in Hannover die "German Beach Club Finals" statt.

Gesucht wird die beste Beachvolleyball-Mannschaft Deutschlands. Mit dabei sind bei den Frauen Eintracht Spontent, die BR Volleys, der 1. Beachclub Kiel und der Olympische Sportclub BW. Bei den Männern gehen Eintracht Spontent, die Hauptstadt Beacher, Beachvolley United sowie der 1. Beachclub Kiel an den Start.

Die "German Beach Club Finals" feiern in diesem Jahr ihre Premiere. Dabei wird ein neues Wettkampfformat getestet.

Auf der Homepage der "Finals" wird dies wie folgt beschrieben: "Vier Clubs treten pro Geschlecht gegeneinander an. Jede Begegnung startet mit zwei klassischen 2 vs. 2 Spielen. Steht es anschließend unentschieden, entscheidet ein sogenanntes "Golden Set" im 4 vs. 4-Format über den Sieg – ein spektakuläres Finale bis 21 Punkte, das Teamgeist und taktisches Geschick in den Fokus rückt."

Das verspricht jede Menge Spannung. ran hat alle Infos zusammengefasst.