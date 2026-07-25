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Triathlon

Die Finals 2026 heute live: Triathlon im Free-TV und im Joyn-Stream - alle Details zu Zeitplan und Übertragungen

Aktualisiert:

von ran.de

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Videoclip • 01:12 Min

Auch der Triathlon steht bei den Finals 2026 im Fokus. Hier gibt es alle wichtigen Infos zu Zeitplan, TV-Übertragung und Livestream.

In Niedersachsens größtem See, dem Steinhuder Meer, startet der Triathlon bei den "Finals 2026".  Der Triathlon wird in der Sprintdistanz absolviert, das bedeutet: 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen.

Vom 23. bis 26. Juli kämpfen zahlreiche Athleten um mehrere Titel.

ran hat alle Informationen zu den Wettkämpfen zusammengefasst.

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Wann und wo finden die Triathlon-Wettkämpfe bei den Finals statt?

Die Triathlon-Wettkämpfe im Rahmen der "Finals" finden vom 23. bis 26. Juli 2026 im Steinhuder Meer bei Hannover statt.

Der genaue Zeitplan:

25. Juli:

  • Altersklassen - offener Wettkampf: Sprintdistanz (ab 7:00 Uhr)

  • DM Elite Frauen/ 1. Triathlon Bundesliga: Sprintdistanz (ab 10:20 Uhr)

26. Juli:

  • DM Altersklassen: Sprintdistanz (ab 7:00 Uhr)

  • DM Elite Männer/ 1. Triathlon Bundesliga: Sprintdistanz (10:20 Uhr)

Wann werden die Triathlon-Wettkämpfe der Finals im Free-TV übertragen?

Das ZDF und die ARD wechseln sich mit den Übertragungen ab und schauen regelmäßig bei allen Sportarten vorbei.

Wer überträgt die Triathlon-Wettkämpfe der Finals im Livestream?

Die Finals können im Livestream auf Joyn verfolgt werden. Zu sehen gibt es dort die oben genannten Übertragungen aus dem Free-TV.

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